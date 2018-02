Při sběrných sobotách lidé odevzdají stovky tun odpadu

Louny, Žatec - V Lounech i Žatci jich proběhne během roku několik, začíná se v dubnu.

Podobným výjevům mají sběrové soboty zabránit. Na archivním snímku je Husova ulice v LounechFoto: archiv Deníku

Šest tzv. sběrných sobot v Lounech a čtyři v Žatci, takový je plán na letošní rok pro stále oblíbenější a využívanější formu odevzdávání vysloužilých věcí z domácností, často větších rozměrů, které lidé předávají pracovníkům odpadové firmy u kontejnerů přímo v ulicích. V Žatci kromě samotného města proběhnou ještě také další čtyři sběrové soboty v tzv. místních částech, což jsou vesnice pod správou Městského úřadu Žatec.

V obou městech začnou sběrné soboty shodně v dubnu. V Lounech to bude 7. dubna a v Žatci 28. dubna (v místních částech to bude už 21. dubna). "Sběrová sobota v Lounech probíhá v určeném termínu vždy od 8 h do 12 hodin. Do ulic Loun jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery, k nimž mohou lidé přinášet odpad větších rozměrů, například starý nábytek, koberce, matrace a podobné věci. Nosit mohou i železný odpad. Akce je určena jen pro běžné občany, nikoli pro firmy ani podnikatele," upřesnila Vladimíra Váchová z Městského úřadu Louny.

Sběrové soboty v Lounech letos proběhnou: 7. dubna

12. května

23. června

22. září

27. října

10. listopadu

V Žatci jsou termíny vyhlášeny na: 28. dubna

16. června

15. září

24. listopadu

a ve spádových vesnicích21. dubna

9. června

8. září

17. listopadu

„Přistavení kontejnerů na vybraná místa je službou pro obyvatele města, kteří tak nemusejí větší odpad sami vyvážet do sběrného dvora, ale stačí jim starý nábytek, pneumatiky, elektrospotřebiče odnést na určené sběrné místo, které není daleko od jejich bytu. Zároveň je to i způsob, jak omezit vznik černých skládek," vysvětlil Tomáš Kassal, mediální pracovník města Žatce.

Seniorům pomohou

Systém sběrových sobot, při němž se mohou lidé snadno zbavit nepotřebných věcí, které už nechtějí ve své domácnosti, je oblíbený a hojně využívaný. Například minulý rok bylo v rámci sběrových sobot odvezeno od obyvatel Žatce a okolí přes 300 tun odpadu, upřesnil Tomáš Kassal.

V Lounech nedávno zavedli i novinku pro seniory nad 70 let, kteří žijí osaměle a nedokázali by už vlastními silami odnést nějaký typ odpadu ani ke sběrnému místu s kontejnerem. "Tito lidé mohou kontaktovat radnici a my jim zajistíme možnost odvozu odpadu, třeba starého nábytku, přímo z jejich domova. Požadavek předáme společnosti Marius Pedersen a její pracovníci zajistí pomoc těmto seniorům a odpad odvezou. Službu poskytujeme bezplatně, nesmí však být zneužívána," uvedla Vladimíra Váchová.

V době mimo sběrné soboty se mohou lidé také zbavit starého nepotřebného odpadu větších rozměrů nebo nebezpečného odpadu. Nesmí je však jen tak stavět k popelnicím, ale měli by je autem přivézt do sběrného dvora a tam odevzdat pracovníkům. Sběrné dvory jsou v provozu v Lounech i v Žatci, a to každý den od pondělí do neděle.