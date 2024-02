Žebříčku vévodí dvě školy. ZŠ v Panenském Týnci a ZŠ J. A. Komenského Louny. Obě se podělily o první dvě místa. U matematiky je v čele týnecká před lounskou, u českého jazyka si pořadí prohodily. Čím to je, že jsou obě školy tak úspěšné?

„Naše žáky na přijímací zkoušky pečlivě připravujeme,“ vysvětlili ředitelé obou škol. V žebříčku se možná trochu překvapivě umístila i řada „venkovských“ škol.

Na ZŠ J. A. Komenského Louny nyní chodí 517 dětí, dvě třídy devátého ročníku dohromady navštěvuje 54 žáků. „Dětem s přípravou na přijímací zkoušky pomáháme, snažíme se je i motivovat k dalšímu studiu. Věnujeme se jim i mimo výuku, od první třídy se u našich dětí snažíme rozvíjet matematické i češtinářské dovednosti,“ sdělila ředitelka lounské školy Dana Tužilová.

Tady válí v matice Nejúspěšnější školy na Lounsku dle výsledků přijímaček (v procentech) ZŠ Panenský Týnec 45,02

ZŠ J. A. Komenského Louny 42,88

ZŠ Prokopa Holého Louny 39,78

ZŠ Postoloprty 37,60

ZŠ Peruc 35,94

Děti z „jedničky“ se pravidelně umísťují v různých soutěžích, například v lednu přivezl Václav Pořt z 5.B z okresního finále matematické olympiády druhé místo, Hanele Petra Hájková z 5.A obsadila čtvrté místo a Jan Růžek z 9.B skončil šestý.

Základní školu v Panenském Týnci navštěvuje 140 dětí, do devítky jich chodí jedenáct. „Je velkou výhodou, že jsme malá škola. Můžeme se dětem víc věnovat, doučují se s našimi učiteli. Máme také prostor pro větší komunikaci s rodiči, a pokud je žák slabší, spíše ho směřujeme na učiliště,“ řekl ředitel školy Jiří Kučera.

Oba ředitelé zmíněných škol se shodují, že základem úspěchu jsou kvalitní učitelé. „U nás máme učitele s dlouholetou praxí i na středních školách, výhodou tak je, že vědí, co se na nich od dětí očekává,“ sdělil Jiří Kučera.

Panenský Týnec leží na pomezí Lounska a Slánska, do tamní školy dojíždějí děti z celé řady okolních vesnic včetně středočeských.

Právě „vesnické“ školy jsou v čele žebříčku nejúspěšnějších škol v nemalé míře zastoupené. Patří mezi ně i ta v Černčicích u Loun, tamním žákům to jde dobře při přijímačkách z českého jazyka.

Tady válí v češtině Nejúspěšnější školy na Lounsku dle výsledků přijímaček (v procentech) ZŠ J. A. K. Louny 58,62

ZŠ Panenský Týnec 56,16

ZŠ Černčice 54,79

ZŠ Školní Louny 53,37

ZŠ Komenského alej Žatec 52,82

„Těší nás to, je to asi o konceptu vzdělávání, který naše škola zastává. Zakládáme si na tom, že chceme děti hlavně učit, soustředíme se na to, aby děti něco uměly. Aby se s tím, co se u nás naučí, na střední škole cítily komfortně,“ sdělil ředitel ZŠ a MŠ Černčice Jan Krtička.

Disponibilní hodiny, které každý ředitel školy má, jsou v Černčicích věnovány právě českému jazyku. Učitelé tak mají větší prostor pro výuku tohoto předmětu. „V deváté třídě mají navíc naši žáci seminář z češtiny a matematiky, je nepovinný, ale prakticky všichni tam chodí,“ dodal ředitel.