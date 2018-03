Přímá volba starostů v komunálních volbách? Raději ne, říkají politici

Lounsko /ANKETA/ - Změna zákona se nelíbí většině šéfů radnic v regionu. Přímo zvolený starosta by nemusel najít podporu ostatních zastupitelů.

Bude zvolen přímo lidmi, bude mít od nich silný mandát, ale nedohodne se s ostatními zastupiteli na důležitém projektu, například výstavbě stadionu. Ti jeho nápad neschválí a starosta svůj slib lidem nesplní. Bez podpory nic neprosadí. To je situace, které se bojí většina oslovených starostů z regionu, pokud by zákonodárci schválili uvažovanou změnu výběru šéfů radnic přímo veřejností. Většina jich přímou volbu nepodporuje.

Přímá volba se v Ústeckém kraji podle průzkumu Deníku nezamlouvá 54 % starostů. „Nemyslím si, že je to dobrý nápad. Starosta potřebuje mít podporu zastupitelů, skupinu lidí, se kterými spolupracuje. Zastupitelé společně prosazují návrhy, z praxe si myslím, že by to mohlo být hodně problematické,“ říká například žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Návrh na možnou změnu volby starostů na přímou začali nedávno projednávat naši zákonodárci. Zatím jsou úvahy, pokud vůbec budou schváleny, na úplném začátku. Návrh prošel ve Sněmovně teprve prvním čtením, vedení měst a obcí o něm už ale diskutují.

„Byl bych pro přímou volbu. Takový člověk by pak měl mít také asi větší možnosti rozhodovat,“ souhlasí naopak s návrhem starosta Libočan Ivan Teuber.

Většina starostů je proti

Deník v okrese Louny oslovil pět šéfů radnic. Čtyři byli proti návrhu, jeden pro. V kraji byla také většina starostů proti, ale jen těsně. „Nejsem pro přímou volbu. Je to dvojsečná zbraň. Lidé sice zvolí starostu, ten ale musí spolupracovat se zastupiteli. A když budou proti němu, nebude mít u zastupitelů podporu, mohlo by se stát, že i když bude zvolen třeba s velkým ziskem od lidí, neprosadí žádné své nápady a záměry,“ myslí si starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Jak dopadl průzkum v Ústeckém kraji:Souhlasíte, aby byli starostové

voleni přímo občany?

ANO 48 %

NE 52 %



Souhlasíte, aby měli starostové

větší pravomoci?

ANO 61 %

NE 39 %

I další starostové z regionu jsou proti přímé volbě. „Nejsem pro přímou volbu,“ říká starosta Panenského Týnce Jiří Čížek. „Nesouhlasím s přímou volbou, protože starosta by se mohl stát nástrojem zastupitelů. Mohlo by se stát, že by neměl podporu v zastupitelstvu, mohlo by být proti němu. A vlastně by tak nic nemohl prosadit. Občané, kteří by si ho zvolili, by ale očekávali, že prosadí své záměry, on by přitom ale třeba nemohl, když by většina zastupitelů byla proti němu,“ odpověděl Deníku starosta Blatna Václav Beneš.

Zákonodárci, kteří návrh předložili, argumentují tím, že změna by prý přinesla zlepšení demokracie a zvýšení zájmu o volby. Říkají také, že by se zdůraznila osobní odpovědnost starostů. Současný systém podle nich nahrává „kolektivní nezodpovědnosti“. Systém funguje třeba na Slovensku.

Naopak kritici návrhu tvrdí, že není jasně definováno, kdo bude mít jakou odpovědnost a co se jak v případě konfliktu bude řešit. Říkají, že zastupitelstva a starostové mají dlouhodobě mezi veřejností největší podporu a je prý nesmysl měnit něco, co funguje. Upozorňují hlavně také na situace, kdy by starosta neměl podporu zastupitelů a prosazování jeho vizí by bylo složité.

Větší pravomoci

A pokud by opravdu přímá volba starostů prošla? Jsou šéfové radnic v regionu pro to, aby měla v takovém případě hlava obce větší pravomoci?

Podle průzkumu Deníku v Ústeckém kraji ano. Vyšší pravomoci by v takovém případě přivítalo 61 % starostů. „Pokud by návrh prošel a byl by takto někdo zvolen, určitě by měl mít větší pravomoci. Právě proto, aby něco mohl prosadit,“ myslí si Zdeněk Pištora.

Starostové zmiňují například právo veta a další podobné nástroje. „Pokud by to bylo schváleno, větší pravomoci by asi měl mít,“ souhlasí také Václav Beneš. Pro je také Ivan Teuber. Naopak proti je žatecká starostka Zdeňka Hamousová či Jiří Čížek z Panenského Týnce, podle něj je současný systém dostačující. „Při současné legislativě starosta zastupitelstvo potřebuje, nejde to oddělit a některé věci izolovat,“ řekla Hamousová.