Spěšný vlak by měl cestu mezi Žatcem a Ústím nad Labem zvládnout za hodinu a půl. Žádný přímý spoj mezi oběma městy nyní nejezdí, s přestupem v Chomutově nebo Mostě to trvá déle. Ani Louny přímé spojení s Ústím nemají, lidé využívají vlaky s přestupy buď v Mostě, nebo Lovosicích, při jízdě autobusem se přestupuje v Teplicích.

Změna ale nepřijde ani letos, zavedení spěšných vlaků na konci roku se změnou jízdních řádů na železnici se nechystá. „Spěšné vlaky relace Žatec – Ústí nad Labem nebyly Ústeckým krajem pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021 objednány. Důvodem je nejistota ohledně zajištění financování sektoru veřejné dopravní obslužnosti, který byl stejně jako téměř všechny ostatní oblasti lidského života v letošním roce zasažen krizí spojenou se šířením onemocnění covid-19,“ sdělil mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

„Přesto však Ústecký kraj na tomto projektu nadále pracuje. V současné době probíhá oslovení dopravců se žádostí o zaslání cenových podmínek a zvažovaného typu železničního vozidla pro zajištění těchto výkonů,“ dodal.

Na trati Louny – Lovosice jezdí s „osobáky“ České dráhy, právě u nich loni kraj spěšné vlaky poptával. Důvodem, proč nevyjely, bylo podle kraje to, že státní dopravce nenabídl soupravy, které by byly svými parametry způsobilé provozní model spěšných vlaků splnit. České dráhy podle svého mluvčího Petra Šťáhlavského nabídly prozatímní řešení – modernizované Regionovy, což kraj ale neakceptoval.

Z vyjádření Martina Volfa vyplývá, že je možné, že se na trati objeví nakonec spěšné vlaky jiného dopravce. Kraj je podle něj připravuje v modelu jízd s odjezdem ze Žatce do Ústí nad Labem v přibližně 5, 6, 14 a 16 hodin. V opačném směru pak s odjezdy z Ústí nad Labem v přibližně 12.20, 14.20, 16.20 a 18.20. Vlaky by měly jezdit v pracovních dnech.

„Časové polohy jsou uzpůsobeny pro zajištění cest z okolí Lounska a Žatecka za účelem zaměstnání, studia či návštěv lékaře v krajském městě včetně cesty zpět,“ vysvětlil mluvčí Ústeckého kraje. Zastávky se plánují v Žatci, Postoloprtech, na třech zastávkách v Lounech, Libochovicích, Čížkovicích, Sulejovicích, Lovosicích a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Záležet ale bude na použitém typu soupravy.

Vedení Žatce i Loun by nové spěšné vlaky uvítalo. Nyní přímé spojení s Ústím ani jedno z měst nemá. A to ani autobusové. „Určitě přímé spěšné vlaky do Ústí uvítáme. Jako obecně každé zlepšení v dopravní obslužnosti města,“ sdělil žatecký místostarosta Jaroslav Špička. Podobně se vyjádřil i lounský starosta Pavel Janda. „Za přímé spojení s Ústím budeme určitě rádi,“ řekl.

Hlavní změnou v železničním jízdním řádu 2020/2021 na Žatecku bude, že spěšné vlaky mezi Chomutovem a Lužnou u Rakovníka začnou zastavovat v Žiželicích a Holedeči na Žatecku, obě obce před lety o vlakové spojení úplně přišly.