Pozdraví sluníčko, protáhnou se, zacvičí si jógu, pak se půjde na procházku. Nebo ráno nakrmí zvířata na statku, potom se projedou vláčkem skrz zoo, po obědě vykoupat. Jinde se zase celý den baví děti anglicky, vyšetřují fiktivní zločiny nebo se vydávají na výlety. Příměstské tábory v Ústeckém kraji hodně lákají, prakticky v každém městě regionu jich organizátoři nabízí několik, je o ně obrovský zájem.

„Hodně se mi tady líbí. Je to prima,“ září Hanička Rödlová. Ještě před chvílí společně s kamarádkami cvičila jógu. „Na jógu chodím i během roku. Je to tady paráda, cvičíme ji každý den. Také jsme vyráběli ze dřeva, byli jsme v kině. Už teď se těším na příští rok,“ je nadšená z příměstského tábora v jirkovském Paraplíčku devítiletá dívka.

Pod vedením lektorky Moniky Elisové táborníci v Jirkově každý den cvičí dětskou jógu, lekce jsou pro všechny zábavou, přitom svá těla pořádně protáhnou a posilují. Učí se také relaxovat, respektovat ostatní. „Máme také další bohatý program. Byli jsme na zámku, v lezecké aréně, byla tu odbornice na klenbu nohou, rodičům poradila, měli jsme tu také zdravovědu,“ říká další vedoucí tábora s jógou Judita Šmondrková.

Po nejrůznějších jógových pozicích se děti ještě protáhnou, zahrají si několik pohybových her. A i když je za chvíli čeká dobrý oběd, končit se cvičením se jim viditelně nechce. Všechny to baví, kam se v místnosti podíváte, je vidět dětský úsměv. „Zacvičíme si pak ještě?“ je slyšet z hloučku dotaz, který dokládá dětskou spokojenost.

Poptávka po akcích, kdy děti spí doma, ale přes den mají bohatý program s kamarády, je obrovská. Rodiče neodrazuje ani nutnost testování, děti jím musí projít jednou týdně. „Zájem o příměstské tábory je opravdu velký. Nejen o ten s jógou, ale o všechny. Všechny máme plné,“ pokračuje Šmondrková. Kromě příměstského tábora zaměřeného na jógu pořádají v Domě dětí a mládeže v Jirkově, neboli v Paraplíčku, další tři. Sportovní, technicky zaměřený nebo s tématem „Vzhůru ke hvězdám“.

Plný je také příměstský tábor pořádaný chomutovským zooparkem. Děti tam od pondělí 12. července budou jezdit na ponících, krmit domácí zvířata na statku, koupat se v Kamencovém jezeře nebo péct vlastní housky. Kochat se při mnoha procházkách budou samozřejmě také exotickými zvířaty v zoo, po areálu se svezou také vláčkem, prožijí i Safari Express.

Nabídka akcí je v Ústeckém kraji velmi bohatá. Prakticky v každém městě regionu je příměstských táborů několik, řada z nich je speciálně zaměřených. Například Dům dětí a mládeže v Teplicích přichystal týden plný výletů, Středisko volného času v Mostě zase příměstské tábory s angličtinou nebo stolním hokejem, ale také s mnoha vyjížďkami za zajímavostmi a zážitky do okolí. Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem pak nabízí příměstské tábory zaměřené na inline bruslení, pro stepaře, nachystaný je také lezecký tábor či tábor s muzikálem.

V lounské Klub(ovně) Luna si zase děti vyzkouší, jak se dělá detektivka, ocitnou se uprostřed vyšetřování fiktivního zločinu, zahrají si i divadlo. Další týden bude čarodějný, vyrábět se bude hůlka, lektvary, budou i závody na koštěti. V plánu je také zdravotnický a sportovní týden. Aktuálně tam probíhá tábor zaměřený na přírodu – Toulky podél Ohře. „Mám tady hodně kamarádů. Jsem tu už druhý týden a ještě jeden budu. Je to tady super,“ odběhl na chvíli od svých spolutáborníků Tobiáš Sainer. Zrovna si všichni kreslí, za chvilku opět půjdou k Ohři, zase se něco nového dozví a vyzkouší.

„Hodně jsme si povídali a ukazovali o Ohři, byli jsme na výletech v přírodě, u řeky. Ale také v knihovně. V Černčicích jsme opékali buřty, to mě hodně bavilo. Chutnaly mi. Hodně chodíme na procházky. Je tady dobrý program,“ baví náplň tábora devítiletého lounského hokejistu.

V Klub(ovně) Luna a na výletech každý den tráví kolem dvacítky dětí od 7 do 12 let. „Snažíme se být co nejvíce v přírodě. U řeky, v parku a podobně. Děti plní různé úkoly, soutěží, hodně se přitom naučí o vodě, přírodě, zvířatech, rostlinách, o Ohři,“ popsala program Věra Drápalová.