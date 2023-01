Zdroj: Deník/Topi PigulaNaposledy zavítal Miloš Zeman, který je hlavou státu od roku 2013, do Ústeckého kraje 17. a 18. října 2022. Zároveň to bylo také naposledy, kdy kraj navštívil jako prezident. „Je to má rozlučková návštěva,“ řekl Zeman při příjezdu do Ústeckého kraje. „Loučím se touto návštěvou s 32 let trvajícím politickým životem,“ dodal.

Během prvního dne zavítal do Ústí nad Labem a Děčína, kde se potkal s občany, připomněl právo na nenásilnou neposlušnost a vyzval ke zrušení Senátu.

Druhý den zamířil do děčínské chemičky a poté do Lukavce a Třebívlic na Litoměřicku.

V roce 2018 přijel Zeman do Ústeckého kraje i s první dámou Ivanou Zemanovou na třídenní návštěvu. Ta začala v úterý 19. června dopoledne setkáním prezidenta se členy Zastupitelstva Ústeckého kraje za účasti starostů měst a obcí Ústeckého kraje a zástupců Krajského úřadu. V průběhu návštěvy se vydal také do Podbořan, kde se setkal s občany, a do eletrárny v Ledvicích na Teplicku. Odsud se přemístil do Bečova u Mostu, kde navštívil místní hospodu. V prostoru před ní se setkal s dalšími obyvateli kraje. Z Bečova odjel do Lišan na Lounsku, kde středeční program zakončil. Poslední den návštěvy strávil v Bílině v kulturním domě Fontána a poslední zastávkou byl Státní zámek Jezeří.

Limuzína s prezidentským párem zastavila před krajským úřadem také na začátku října 2017. Tehdy si Zeman popáté během svého funkčního období vybral Ústecký kraj za cíl své třídenní návštěvy. Z Ústí odjel Miloš Zeman do Bíiny a následně do Mostu, kde jeho program končil setkáním se seniory v tamním divadle.

V kraji byl prezident také v listopadu roku 2016 a v roce 2015 dvakrát, a to v prosinci i únoru, kdy zamířil také na Mostecko a Chomutovsko.

Úplně poprvé se jako prezident Miloš Zeman podíval do kraje v říjnu roku 2013. I s manželkou zamířil do Roudnice nad Labem, Litoměřic, Žatce, Chomutova, Jirkova nebo Ústí, kde se setkal s občany.

Podívejte se také do obsáhlé fotogalerie z návštěv okresů Ústeckého kraje: