Kraj má zpracovanou vyhledávací studii cyklostezky, která ukázala potřebu postavit více než dvacet dílčích úseků v celkové délce přes čtyřicet kilometrů. Náklady jsou odhadovány na 250 milionů korun. Vycházejí z průměrné ceny jednoho kilometru cyklostezky, která je pět milionů korun. Ústecký kraj počítá s tím, že významným zdrojem pro financování výstavby cyklostezky budou evropské a státní dotace. V pondělí 28. února budou příslušný investiční záměr schvalovat krajští zastupitelé. „Po odsouhlasení můžeme zahájit zpracování dalších stupňů dokumentace,“ připomněla mluvčí.

Výstavba cyklostezky nejenže zvýší turistickou atraktivitu regionu, bude i přínosná jinak. „Z hlediska ekonomiky lze pro srovnání uvést, že u obdobného projektu Labská stezka dosahuje roční přínos v odvětví služeb přibližně padesát milionů korun. Významné jsou ale i pozitivní dopady na životní prostředí, dopravní obslužnost, bezpečnost a zdraví lidí,“ uvedl radní pro krajské investice Tomáš Rieger.

Město Žatec si prozatím půjčí zhruba 130 milionů korun

Podle současného harmonogramu by měla být cyklostezka hotová do konce roku 2026. V některých místech povede v nynější trase. Například mezi Žatcem a Nechranickou přehradou nebo kolem Libochovic. Někde se trasa změní. Například mezi Žatcem a Trnovany, kde teď vede po frekventované silnici, stejně tak jako mezi Nechranicemi a Kadaní. Rovněž mnohde na Lounsku trasa povede jinudy. Chystá se třeba výstavba zcela nových úseků mezi Louny, Počedělicemi a Kystrou, kolem Koštic, počítá se znovuotevřením lávky v Radonicích.

Cyklostezka Ohře z bavorského Weissenstadtu poblíž pramene řeky po soutok s Labem měří 300 km, z toho 250 km je na území ČR a 135 km na území Ústeckého kraje. Na českém území je trasa vyznačena pod číslem 6.

Na výstavbě cyklostezky Ohře se podílejí také obce a města, jejímž katastrem prochází. Například v Žatci se v minulých letech postavily tři úseky, další jsou v plánu. A to jak ve směru na Nechranice, tak i k Trnovanům.

Úseky cyklostezky, které plánuje Ústecký kraj:

Brňany – Brozany 2720 m

Doksany – Písty 4848 m

Pístecký les – Budyně n.o. 3385 m

Horka – Levousy 330 m

Křesín – Želevice 1680 m

lávka Koštice 70 m

Kystra – most Počedělice 1872 m

most Počedělice – Obora 1754 m

Louny u Měleckého potoka 968 m

Březno – Celnice 3113 m

Skupice – Mradice 1585 m

Strkovice – Hradiště 2418 m

Trnovany 637 m

Trnovany – Žatec 4655 m

Vikletice – Vadkovice 1811 m

Vadkovice - Malé Krhovice 625 m

Malé Krhovice – Poláky 1345

Poláky - Hořenice 472 m

Žatec - Kadaň, úsek 7 2675 m

Žatec - Kadaň, úsek 8 620 m

Žatec - Kadaň, úsek 9 3700 m

Stroupeč 1340 m