Neskutečná krajina. Hodinu nebo dvě jedete po zmrzlém jezeře, po pláních, v údolích sluníčko, nádherné hory, kde jsou zase rychlé sněhové bouře. Všechno ohromně rozlehlé. Člověk si tam uvědomí, jak je malinkatý. Takové dojmy zanechal v musherovi ze Žatecka Lukáši Klímovi skandinávský závod psích spřežení Femundlopet.

Tento extrémní podnik zdolal se svými sibiřskými husky jako jeden z mála Čechů. V nespoutané norské divoké přírodě, na sněhu a v mrazech absolvoval 450 kilometrů. V cíli se objevil po čtyřech dnech a šestnácti minutách. Ohromnou radost mu nezkazilo ani to, že skončil v závěru startovního pole.

„V cíli jsem měl hrozně smíšené pocity. Na jednu stranu úleva, hrozná radost, že to ti psi dali, že jsme to dokázali. Super,“ vypráví závodník z Klůčku u Žatce. „Na druhou stranu mi bylo hodně smutno, že už to končí. Psi šli skvěle, příroda neskutečná, ohromný zážitek. Zapůsobilo to na mě hrozně hluboce. Velká radost v cíli, ale až jsem si právě říkal, že je škoda, že je už konec, pokračoval bych,“ usmívá se muž, který jinak pracuje jako profesionální hasič v Žatci.

Trénuje jen ve svém volnu, po večerech, o víkendech. Musherstvím žije celá rodina. Doma má celkem deset psů, závodil s osmičkou vybraných. A jak to v jeho případě všechno začalo? „Vždy jsem četl knížky o dobrodruzích, o psích spřeženích. Četl jsem o legendárních závodech a líbilo se mi to. To mě vždy bavilo. No a pak jsem si před osmi lety pořídil první fenku sibiřského husky,“ líčí.

„Byla hodně temperamentní, divoká. Hledali jsme, co s ní dělat. A tak jsem s ní začal jezdit na kole, podívali jsme se na závody a už to bylo. Přišla druhá fenka, pak koloběžka. A třetí pes, čtvrtý a začalo to přibývat,“ směje se pravidelný účastník českého závodu Šediváčkův long, loni zdolal také 160 km dlouhý závod ve Švédsku.

Přípravu Klímy nejvíce zkomplikovala letošní „zima“. Je sice zvyklý začínat přípravu na podzim na blátě, později ale zpravidla absolvuje závody na sněhu na českých horách, kde i trénuje. Jenže letošní zimu nebyl sníh ani tam. „Tentokrát byla zima opravdu extrémní, chtěli jsme potrénovat pořádně na sněhu, ale bohužel nikde nebyl. Pořád jen bláto a bláto,“ lituje špatných podmínek.

Rozmary počasí

„Zabalit jsme to ale nechtěli. Měli jsme obavy, jestli to vydržíme, ale psi to dali. Takový závod, to je obrovská odměna,“ tvrdí. Příroda opět čarovala. „Jednou jsme jeli, v údolí sluníčko, vjeli jsme ale do hor a nahoře bouře, neskutečným způsobem fučelo. Foukalo tak, že se psi stočili do klubíčka a nechtělo se jim. Museli jsme se znovu rozjet. A o kousek dál sluníčko, rozestoupilo se to a zase nádhera,“ dodává Klíma.

Okres Louny je „líhní“ skvělých musherů. A to přesto, že tam nejsou žádné hory, místo sněhu jsou zimy v regionu chmele spíše blátivé. Lukáš Klíma z Klůčku, z Podbořanska Václav Zetek a Kateřina Kulhánková, která Femundlopet také absolvovala a samozřejmě Roman Habásko.

Podbořanský musher opakovaně potvrzuje, že patří k evropské špičce, má za sebou Femundlopet, Polardistance, doma má mnoho medailí z evropských i světových šampionátů, předloni si splnil svůj obrovský sen, dokončil Finnmarkslopet, nejnáročnější klání psích spřežení v Evropě. Čtyři a půl dne byl podbořanský musher na cestě, překonal se svými sibiřskými husky po nekonečných sněhových pláních, zamrzlých řekách a jezerech a divokých severských horách 567 kilometrů.