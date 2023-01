Dva a půl milionu putovalo Petru Pavlovi od rodilého Mostečana Martina Vohánky, který si po maturitě založil pojišťovací kancelář v Ústí nad Labem. Dnes žije v Praze a vlastní velkou dopravní firmu Eurowag. Vohánka už v roce 2017 podpořil prezidentskou kampaň Jiřího Drahoše částkou 1,5 milionu. Půlmilionovou částkou přispěla generálovi chomutovská revmatologická ambulance RevmaCV.

Rovněž Pavlovi přispěla čtvrt milionu firma Etera z Dobkovic na Děčínsku, za kterou stojí Martin Hausenblas. „Staňte se prezidentem, na kterého budu moci být hrdý,“ vzkázal podnikatel, vizionář a filantrop Pavlovi na jeho transparentním účtu.

Sto tisíc dala Pavlovi firma Ricarino, která provozuje v Ústí nad Labem taneční školu. „Naše společnost se rozhodla podpořit prezidentského kandidáta, protože v něm vidíme výjimečně vhodnou osobu pro tuto funkci. Jsme si vědomi, že kampaň je nedílnou součástí prezidentských voleb. Ne každý kandidát má za sebou mamutí miliardový podnik, který by umožnil financovat kampaň,“ uvedl pro Deník Pavel Neumann za Ricarino. Bývalému rektorovi Karlovy univerzity Tomáši Zimovi přispěl 100 tisíc korun teplický developer Jaroslav Třešňák.

Dva miliony Pavlovi, dva Nerudové dal podnikatel a mecenáš Dalibor Dědek, spojený s jabloneckým Jablotronem. „Jednoznačně vím, kdo by se prezidentem stát neměl. A z těch, co by se jím stát měli, mě rozum táhl ke generálovi Pavlovi a srdce k paní Nerudové. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem podpořil oba dva,“ vysvětlil Deníku Dědek s tím, že ideální stav do druhého kola by pro něj byl, kdyby do něj postoupili tito dva kandidáti.

Nerudové přispěla 200 tisíc korun semilská rodinná firma Fabrika, která sdružuje industriální objekty v Geoparku UNESCO Český ráj. Kuršelovy, kteří firmu vlastní, inspirovaly k samotnému vstupu do prezidentské kampaně diskuze s lidmi ve Spojených státech. Tam byli loni v létě a slýchali o tom, jak nebezpečné bylo pro tamní demokracii zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Po návratu si vybrali jako hodnotově nejbližší kandidáty Pavla a Nerudovou. U generála ale rodině, utlačované komunistickým režimem, nakonec vadila jeho angažovanost před rokem 1989.

Tak nakonec Kuršelovi přispěli Nerudové. „Bereme ji jako kandidátku pro budoucnost. Už se nechceme stydět za to, koho máme na Hradě. Doufáme, že buď Nerudová, nebo Pavel uspějí,“ řekl za rodinu Adam Kuršel. Nerudovou v semilské firmě podpořili i umístěním jejích billboardů na jejich pozemky, rozdáváním propagačních placek, letáků a novin a dokonce uspořádáním hospodského kvízu „pro Danuši“ v jednom z jejich industriálních prostorů, v bývalé textilní továrně.

Sto tisíc korun přispěla Pavlovi novoborská designerská a sklářská společnost Lasvit Leona Jakimiče. Padesátitisícovou částkou se rozhodli podpořit generála v liberecké výrobně květináčů Pots. „Jako jediný z kandidátů mi dává smysl. A protože mám strach, aby to neurval Babiš na svoji stranu,“ vysvětlil motivaci firmy přispět generálovi Jiří Smetana.

Relativního outsidera voleb Karla Diviše se rozhodla 65 tisíci podpořit šéfka liberecké cestovky Klea Lucie Kozderková. Posledních pět let žila ve Francii a tvrdí, že pohled na Českou republiku zvenčí je to, co ji s Divišem spojuje. „Získal si mě tím, že by měl rád stát, který bude mít v zahraničí lepší zvuk, než má dnes,“ líčila Kozderková, která se s kandidátem zná pouhý rok díky stejně starým dětem. V Liberci, kde rodilý Českolipák studoval na gymnáziu, se tedy nepotkali.

Oťukávací oběd, naplánovaný původně na hodinu a půl, se protáhl na tři hodiny, a pořád si prý měli o čem povídat. „Byl by to prezident, za kterého bychom se nemuseli stydět,“ řekla šéfka cestovky, která připouští, že národ na tak velkou změnu není připraven. Ale oceňuje Divišovu odvahu kandidovat úplně bez politické nebo šířeji veřejné minulosti. „Nechtěl se jen zviditelnit, šel do toho srdcem,“ ujistila Kozderková.