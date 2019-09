V dnešní době všeobecného nedostatku praktických lékařů se jedná o nevídanou věc. Menší obce, kde zdravotníky mají, se je snaží udržet za každou cenu. Finančně přispívají na chod ordinací, nájmy nepožadují. Noví doktoři totiž přicházejí jen výjimečně.

Ordinace v Liběšicích vznikla v přízemí obecního úřadu. Kdysi tam bývala lékárna, občas ji využívali k jednáním zastupitelé. Ti nyní už schůzují v nedaleké škole. „Místnosti se ukázaly vhodné pro vybudování ordinace. Její zřízení stálo přibližně 200 tisíc korun. Dvě třetiny zaplatila obec, třetinu pan doktor. Náklady na energie bude hradit obec, nájemné za ordinaci je jedna koruna ročně,“ vypočetl liběšický starosta Petr Valenta. „Bereme to jako službu pro lidi, kterou je potřeba podporovat,“ dodal.

V Liběšicích dlouhé roky ordinovala lékařka Růžena Černá, s praxí ale úplně skončila. Sehnat nového doktora bylo pro vedení obce velmi obtížné, už se smiřovali s tím, že zůstanou bez něj.

„Pana doktora jsem dva roky přemlouval. První jeho odpověď byla radikální ne, stejně jako druhá. Pak si to nechal projít hlavou, nakonec souhlasil. Samozřejmě jsme ho museli motivovat tím, že jsme mu vytvořili vhodné podmínky,“ vysvětlil starosta.

Velkou roli v tom, že Jaroslav Rotek nabídku nakonec přijal, hrálo, že bydlí 42 let v sousedním Klůčku. Dlouhé roky léčil v Ústí nad Labem, denně tam dojížděl. Působil ve zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, v posledních letech v krajském městě pracoval jako praktický lékař. „Chtěl jsem si užívat důchod, ale spletl jsem se. Potkal jsem našeho pana starostu, který mě přesvědčoval a přesvědčoval. Původně jsem odmítal, až jednoho dne mi došlo, že člověk, pokud něco umí, by to měl dělat celý život. A také jsem si uvědomil, že lidem bude lékař v Liběšicích chybět,“ řekl Jaroslav Rotek.

Začne od nuly

Pacienty ani praxi od kolegyně Černé nepřebral, začíná úplně od začátku. Ordinovat bude od října každý pracovní den, zdravotní sestru má zajištěnou. „Pacienty začnu nabírat od poloviny září. Nějaký strop, kolik jich vezmu, zatím nemám. Vím, že je na Žatecku praktických lékařů nedostatek,“ sdělil. Kromě Liběšic dostal nabídku i z jiných obcí.

Příchod nového lékaře si místní pochvalují. Například Petr Andrášek, který pracuje jako realitní makléř. „Často jezdím za lidmi po vesnicích, mnohde základní zdravotní péče chybí. A tam, kde lékař je, cena nemovitostí stoupá,“ připomněl.

Vesnický doktor je rarita

Podle senátorky za Lounsko a Rakovnicko a žatecké starostky Zdeňky Hamousové se na vládní úrovni zvažuje, jak nedostatek praktických lékařů na českém venkově řešit. „Dnes je nedostatek lékařů problém. Otevření nové ordinace na tak malé vesnici je nevídaná věc, starosta i pan doktor si zaslouží uznání. Nevím, že by se v některé vesnici v poslední době otvírala ordinace,“ poznamenala.

V Jimlíně na Lounsku si svého praktického lékaře také cení. „Pan doktor Zbyněk Brada u nás ordinuje dva dny v týdnu. Obec hradí polovinu nákladů za energie, nájem nepožadujeme žádný,“ zmínil jimlínský starosta Vladimír Svoboda. Do budoucna by v obci chtěli zřídit modernější ordinaci, vzniknout má v budově bývalé ubytovny pro chmelové brigádníky. Tu chce obec přestavět na polyfunkční dům a přestěhovat tam třeba obecní úřad nebo knihovnu.

Lékař Zbyněk Brada má ordinace ještě v Hřivicích nebo Ročově.