„Nerada chodím Husovou ulicí, za kolejemi. Není mi to tam vůbec příjemné. A Suzdalské náměstí. Postávají tam různí lidé, pokřikují, jsou hodně otravní,“ pojmenovala místa, kde se večer necítí bezpečně, Miluše Honzlová. „Určitě Suzdalské náměstí. Tam je to dost nepříjemné. Partičky, někteří otravní lidé. Večer se tam necítím dobře,“ přidala se Pavlína Suková.

Právě tato dvě místa, Suzdalské náměstí a Husova ulice směrem od zimního stadionu dál z města, a s nimi okolí vlakového nádraží, zazněla nejčastěji v odpovědích na dotazy Deníku mezi občany Loun na téma, které lokality vnímají jako problémové ve městě, kde se necítí bezpečně.

Na Suzdalské náměstí se už nyní městští policisté zaměřují. „Scházejí se tam problémoví lidé. A veřejnost může mít špatný pocit, když kolem nich chodí, pokřikují na ně, jsou třeba drzí. Loni tam přibyla kamera, nyní tento prostor hlídají dvě,“ uvedl šéf lounských strážníků Radek Baláš.

Vražda bezdomovce, nepořádek. Lounské kamery odhalí mnohé, jejich počet vzroste

Jedna z kamer pomohla právě při objasnění loňské vraždy bezdomovce na Suzdalském náměstí, používají se i pro monitorování každodenních přestupků. „Jsme tam velmi často,“ pokračoval ředitel lounské městské policie.

Možnosti strážníků jsou omezené. Nejúčinnější je podle zkušeností nejen z Loun, ale i z okolí, co nejvíce „otravovat“ problémové skupinky. „Musíme postupovat podle zákona. Vykazujeme je, ale vracejí se. Jakmile něco vidíme na kamerách, vydáváme se tam, ale i průběžně a preventivně se tam snažíme být často. Snažíme se tam co nejvíce kontrolovat a upozorňovat,“ sdělil Baláš.

Kamerových očí bude více

Strážníci sledují také Husovu ulici. „Chybějící pocit bezpečí je tam dlouhodobě. Přitom tam ale neřešíme tolik přestupků, a když už, tak nejsou vážné. Je tam spíše nepořádek. Ale i tady sledují některá prostranství dvě kamery,“ popsal šéf městské policie.

Husova ulice v Lounech. Ilustrační fotoZdroj: Martina PlacháU hlavního vlakového nádraží je problém hlavně u tamního parčíku a v okolí, kde se také zdržují bezdomovci či party lidí, které pocit bezpečí rozhodně nenavozují. „V parčíku se dělají úpravy, přestupky v této lokalitě také řešíme, zaměřujeme se na ni, a také tady hlídají kamery,“ pokračoval Baláš.

Ředitel strážníků si další zlepšení bezpečnostní situace slibuje od plánovaného rozšíření „digitálních očí“. Kamerový systém, původně z roku 2010, by se měl rozrůst a modernizovat v letošním roce. Podle návrhu by se počet kamer měl zvýšit z nynějších 16 na 24. Z toho 12 kamer by mělo být přenosných, jež se umístí na lampy veřejného osvětlení a budou sloužit také k monitorování některých akcí nebo k řešení krátkodobějších problémů. „Věřím, že modernizace a rozšíření kamerového systému by měly pomoci bezpečnosti ve městě. Samozřejmě se i dál budeme snažit být na problémových místech co nejvíce,“ doplnil Radek Baláš.

Někteří lidé navrhují, aby na místech se špatnou pověstí strážníci byli prakticky non-stop. To ale podle Baláše není proveditelné. „Je to nemožné. Tolik lidí prostě nemáme. Zajistit tolik dalších, aby to tak mohlo být, by bylo extrémně nákladné. A problém by se pravděpodobně jen přesunul jinam,“ myslí si.

Pověst míst vadí i vedení města. „Vnímáme tyto obavy lidí. O problémových lokalitách víme. Nemyslím si ale, že jsou ta místa nebezpečná, spíše jde o pocit bezpečí. Ale rozumím tomu, pocit bezpečí je důležitý, někdy nemusí být příjemné tam jít. Věřím, že také pomůže rozšíření kamerového systému. Už nyní se na tato místa zaměřujeme a určitě budeme i nadále, aby se tam občané neobávali,“ potvrdil starosta Loun Milan Rychtařík.