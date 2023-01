„Určitě Kruhové náměstí a autobusové nádraží. Tam postává spousta partiček, jsou drzí, pokřikují na vás. Občas je cítit i marihuana. A také ulice Boženy Němcové a okolí, tam je to po tmě taky občas nepříjemné,“ určuje místa, kde se necítí večer bezpečně, Alena Schejbalová.

„Autobusák a Kruhové náměstí. Tam je to někdy dost divoké. Pocit bezpečí tam chybí. Ničí tam také věci,“ přidává se Eva Hovorková. „Když venčím psa nahoře na Jihu, chodím přes den do Bufa. Večer už tam ale nejdu. Občas je tam bezdomovec, často různé partičky. Večer se tam bojím,“ říká také Lenka Kalivodová.

Bezpečnostní analýza

Místa, která obyvatelé Žatce zmiňovali v odpovědích pro Deník, se přitom shodují také s bezpečnostní analýzou, kterou si před časem nechala zpracovat městská policie. „Jsou to problémové lokality. Věnujeme těmto místům zvýšenou pozornost,“ potvrdil šéf žateckých strážníků Miroslav Solar.

Pověst míst vadí také vedení města. Podle jeho zástupců tam není zvýšená kriminalita, nejedná se o vážné přečiny, řeší se tam ale častěji různé přestupky, výtržnictví, vandalismus a problémové partičky, a proto prý chybí v těchto místech pocit bezpečí. „Trápí nás to a snažíme se s tím něco dělat. Chápeme, že ve tmě tam pak není příjemné chodit, otravuje to. Věříme, že nyní pomůže rozšíření kamerového systému, víc kamer bude v problémových místech. Také uvažujeme o asistentech prevence kriminality, kteří by se v lokalitách pohybovali. Zaměřujeme se na to my i strážníci,“ řekl starosta Žatce Radim Laibl. Město mělo 13 kamerových míst, nyní jich má Žatec 29.

Podle radnice v místech není nebezpečno, lidé se tam ale kvůli problémovým partičkám necítí bezpečně. Například na Kruhovém náměstí na čas zmizely také lavičky, ani to ale nepomohlo, navíc veřejnost si stěžovala, že si nemá kde odpočinout.

„Na Kruhové náměstí a autobusové nádraží se zaměřujeme, snažíme se tam být co nejčastěji. Provádíme tam časté kontroly. Můžeme ale používat jen zákonné možnosti, když nic nedělají, nemůžeme je vyhodit. Když tam přijedeme, vyřešíme tam věci, třeba i odejdou, ale za chvíli se vrací zpět. Ta situace nám vadí, chápu, že se tam lidé necítí dobře, když prochází, ale naše možnosti jsou omezené,“ uvedl šéf žateckých strážníků.

„Určitě se na to budeme dál soustředit. Dál tam budeme co nejvíce kontrolovat a snažit se, aby tam byl pořádek,“ slíbil Solar.

Nové kamery

V ulici Boženy Němcové a Třebízského přibyly nedávno dvě nové kamery. „Lidé si tam dlouhodobě stěžují, také na tuto lokalitu se zaměřujeme. Věříme, že tam kamery pomohou, že se tam situace zlepší,“ pokračoval Solar.

Také do parku Bufo prý strážníci míří, i se služebním psem, řešili tam nedávno pobyt bezdomovce i problémové skupinky. Parčík je ale odlehlý, proto se tam údajně hlídky nedostanou častěji.

Někteří lidé navrhují, aby se na problémová místa strážníci zaměřili ještě důsledněji. Třeba tím, že tam bude uniforma k vidění prakticky nonstop. Takové řešení by ale bylo velmi nákladné. „To je neuskutečnitelné. Personálně to vůbec nejde, tolik nás není. Strážníci by navíc chyběli jinde. Problém by se prostě jen přesunul jinam,“ dodal Solar.

Podobné problémy řeší i v okolních městech, i tam se zabývají těmito potížemi dlouhodobě. Nejúčinnější je podle zkušeností co nejčastější „otravování“ partiček kontrolami. „Je to dlouholetý problém, který se řeší všude. Určitě se na to ale budeme dál co nejvíce zaměřovat,“ zdůraznil Laibl.