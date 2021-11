Problémové kontejnery na žateckém sídlišti nahradí polopodzemní nádoby

Na pěti místech žateckého sídliště Jih by se v příštím roce měly objevit polopodzemní kontejnery na tříděný odpad. V rámci programu pro podporu odpadového hospodářství obcí pošle Ústecký kraj do města 1,2 milionu korun, dotace by měla pokrýt 70 procent nákladů. Vyřešit by se tak měl také problém s kontejnery, které při silnějším větru putují po parkovišti v Javorové ulici.

Polopodzemní kontejner, ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Ze stejného finančního zdroje by měly jít peníze na polopodzemní kontejnery na separovaný odpad v Tomanově ulici v Lounech. Konkrétně 252 tisíc. Peníze na vybudování tří stání pro kontejnery dostane Podbořanský Rohozec, Holedeč obdrží dotaci na pořízení 150 kusů kompostérů a Nové Sedlo na pořízení drtiče dřevní hmoty. Lenešice a Hříškov uspěly se žádostí o dotaci na pořízení velkoobjemových kontejnerů na odpad.