Probuzení do krve, střepů a strachu. Před 80. lety proběhla Křišťálová noc

Chomutov, Most, Žatec – Nacisté vedli pogrom na židovské obyvatelstvo i v Sudetech.

Synagoga v Žatci.Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Hořící synagogy, vyrabované obchody, ponižování a násilí na lidech. V noci z 9. na 10. listopadu 1938 došlo ve Třetí říši k protižidovskému pogromu, který do dějin vstoupil pod názvem Křišťálová noc. Násilnosti se nevyhnuly ani našemu regionu. Ten už patřil k odtrženým Sudetům a bývalí obyvatelé Československa pocítili naplno předzvěst holocaustu.

O tom, co se v našem regionu dělo, nejlépe vypovídají archivní materiály. Ve zprávě četnické stanice v Roudnici nad Labem, která směřovala v listopadu 1938 na zemské velitelství četnictva, si můžeme přečíst o událostech na Chomutovsku. Ráno 10. listopadu byli chomutovští Židé vyvedeni policií i civilisty ze svých bytů a za skandování davu „Ven s Židy,“ shromážděni na náměstí. „Každý Žid dostal koště a pod dohledem museli zametati. K rychlému výkonu byli poháněni nadávkami, ranami a kopanci,“ píší v dokumentu roudničtí četníci.

Po této práci je rozzuřený dav nutil procházet po náměstí s cedulkami s potupnými nápisy na krku. „V průvodu museli Židé provolávati, že jsou největší prasečí psi,“ doplňují popis násilností četníci. O mrtvých se ve zprávě nepíše, tentokrát si nacisté vystačili s ponižováním a šlapáním po lidské důstojnosti.

Asi třicítku lidí naložili do náklaďáků a odvezli k demarkační linii u Loun, která dělila Sudety od Československa. „Mladší padesáti let museli kleknouti na zem a plaziti se po kolenou až k hranici, přičemž dostávali kopance,“ uzavírají ve zprávě pro velitelství roudničtí četníci. Židům ale Československo pomoc nenabídlo, po lékařském ošetření je vyhostilo za Postoloprty zpět do Sudet.

K otevřenému násilí docházelo i v Mostě. Navečer 10. listopadu lidé vyšli do ulic a rozbíjeli výlohy židovských obchodů i bytů. Události vyvrcholily žhářstvím. „Kolem 6. hodiny večer byla židovská synagoga úmyslně zapálena a úplně shořela. Mnozí Židé uprchli, mnozí schytáni a nuceni tělesné práce konati,“ zapsal do klášterní kroniky mostecký minorita Bonaventura Hruška. Synagoga lehla popelem, část židovského obyvatelstva nacisté odvlekli do koncentračních táborů.

Náboženská stavba hořela i v Kadani. „Během křišťálové noci byla vypálena synagoga, z jejích základů nezbylo téměř nic. Stávala ve Školní ulici poblíž dnešního gymnázia,“ říká vedoucí kadaňské kultury Marcela Trejbal Vlčková.

Nesmíme zapomenout, říkají

Přestože ve srovnání s ostatními osmičkovými výročími, které si letos připomínáme, stojí události Křišťálové noci trochu v pozadí, pamětníci, potomci obětí holocaustu, ale i další lidé, nezapomínají. „Myslím si, že většina lidí si to výročí nepřipomíná, mají pocit, že se to nás, Čechů, vlastně ani netýká. Že je to historie Židů a Němců. To je ale nebezpečné,“ myslí si Chomutovan Lukáš Koutný. „Nesmíme zapomínat, protože i oni byli jenom lidé a příště můžeme selhat my,“ myslí si Koutný.

Příští týden proběhne v našem regionu řada vzpomínkových akcí. Do Chomutova se sjedou v úterý 13. listopadu zástupci Židovské obce Teplice a další hosté, aby slavnostně odhalili nový památník obětem holocaustu. „Vybudován byl v říjnu u bývalé synagogy na rohu dnešních ulic Mostecká a Karla Buriana. Slavnostní odhalení se koná v 10.30 hodin,“ potvrzuje předseda židovské obce Teplice Michale Lichtenstein. Pamětní desku odhalí ve stejný den i v Kadani ve Školní ulici, od 13 hodin.

V mosteckém muzeu až do 31. ledna probíhá výstava Žili mezi námi – Židé na Mostecku, která se věnuje dějinám židovské komunity v okrese.

Tisíce planoucích staveníJako záminka k rozpoutání protižidovského pogromu posloužil atentát na říšského diplomata Ernsta vom Ratha v Paříži, který se odehrál 7. listopadu 1938. Střelcem byl židovský mladík Herschel Grünszpan.

Podle nejčastěji udávaných údajů historiky došlo během Křišťálové noci ve Třetí říši k vypálení 3,5 tisíce synagog, zdemolování 7,5 tisíce židovských obchodů, zabití zhruba stovky lidí. Dalších téměř třicet tisíc Židů nacisté odvlekli do koncentračního tábora.

Zdroj: Židovská obec v Praze