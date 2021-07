Na chodbě vysoké školy by člověk čekal studenty vystresované ze zkoušky. Na té ve zbrusu novém ústeckém Centru přírodních a technických oborů se teď ale prohánějí děti. A s nimi robotické včelky, auta z lega i duplo mašinky. Až do konce srpna se je školáci učí na speciálním příměstském táboře nejen stavět, ale i naprogramovat. Nemusí přitom do klávesnice složitě datlovat čárky, středníky a závorky jako ostřílení „ajťáci“.

Robůtky, které si vyrobí z chytrých stavebnic, rozpohybují díky intuitivní aplikaci Scratch 3. Naprogramovat vlastní stroj je v ní podobný relax jako poskládat puzzle. Některé děti se už s tímto jazykem potkaly během školní výuky nebo v chytrých stavebnicích, které jim koupili rodiče. S takovým arzenálem, jaký jim dokáže nabídnout katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně, ale nejspíš dosud žádné z nich čest nemělo.

Poslední volná místa

Univerzita J. E. Purkyně zaštiťuje informatické kempy ve svém kampusu na Klíši v Ústí nad Labem a na základní škole Jaroslava Pešaty v Duchcově. Celkem na 18 turnusech se postupně prostřídají stovky dětí z regionu, poslední volná místa ještě jsou.

Vlastnoručně složenou mašinku po sáhodlouhých kolejích v klíšském kampusu proháněl v minulých dnech s pomocí ovládacího tabletu i Jan Douda. Výběr „příměšťáku“ byl pro něj jasná věc. Ani Honzovi rodiče nebyli proti. I kvůli tomu, že je to nic nestojí. Devítiletý kluk se podobně jako další jeho vrstevníci minulý školní rok v lavicích moc neohřál. Teď si kolektivu užije dost. „Radši bych byl, kdyby se v září normálně otevřela i škola. Tam je to lepší než doma on-line,“ řekl. Podobně to cítí dvanáctiletá Elen Hřebejková, která zaujatě programovala v počítačové učebně. Vyrobila si tady robotické vozítko i s šikovnými senzory, které umí zastavit před nárazem do překážky.

Organizátoři tábora věří, že byl velké lákadlo pro děti i rodiče hlavně kvůli náplni. Tu tvoří algoritmizace, robotika a programování. „Rodiče nám psali, že náš program je top, že nikde nic podobného neviděli,“ řekl Jan Krejčí, vědecký pracovník z katedry informatiky. Většinou se přihlásili kluci, ale je tu i dost dívek. „Snažíme se u všech rozvíjet více kompetencí. Zaměřujeme se na kritické a informatické myšlení včetně logiky. Využijí to, ať už budou dělat programátora, nebo cokoli jiného,“ je přesvědčen Krejčí. Za podstatné považuje naučit školáky mířit k určenému cíli postupnými kroky ve správném pořadí.

Katedra má ve svých ambicích už na co navazovat. Podobné tábory zaštiťovala v uplynulých letech v Mostě, Teplicích či Libouchci. Všechny akce proběhly s dotacemi. Díky nim už teď mají na pracovišti pěknou zásobu chytrých mašinek, s kterými baví a učí děti. Krabice se stavebnicemi zdejší akademici obvykle berou do základních škol i během školního roku. Od příštího semestru s nimi budou dávat „nalejvárnu“ studentům učitelství na univerzitě. Informatika má mít totiž již od příštího roku na školách nový odborný obsah. A i proto si sem budou pro poučení každý měsíc chodit také pedagogové přímo ze škol.

Ústecká univerzita teď zaštiťuje i jinak zaměřené kempy, které garantují další její katedry. Jsou laděny výtvarně, na angličtinu a na biologii. Všechny jsou zdarma díky dotaci nazvané Letní kempy 2021. Rezort školství na celou řadu podobných příměstských táborů po celé ČR dal 270 milionů. Ministr Robert Plaga už dříve tweetoval, že projekt cílí na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání v důsledku pandemie. Na dotovaných kempech se děti můžou znovu socializovat a vštípit si návyky související s pravidelnou školní docházkou. Bezplatná účast jde primárně dětem ze sociálně slabších rodin. U těch nejspíš zavření škol nadělalo největší škody.

Děti, kterým kemp uteče a prahnou po informatickém vzdělání, nemusí věšet hlavu. Aspoň ty ústecké. Ve zdejší Severočeské vědecké knihovně se totiž už čtvrtým rokem setkává jedna z aktuálně šestnácti českých buněk celosvětové iniciativy CoderDojo. „Obecně je málo programátorů a s průmyslem 4.0 jich bude potřeba ještě víc,“ vysvětluje smysl vzniku hnutí jeho ústecký lektor Jiří Vilímek. „Programování není nic jednoduchého. Je tak dobré vštípit jeho základy už dětem, přiblížit jim informatiku nenásilnou formou. Tak, že to může být i zábava,“ dodal Vilímek.

Děti to mají zdarma. Knihovna poskytuje prostor a notebooky, od sponzorů mají organizátoři názorné pomůcky. Jako mechanického robota, který se dá ovládat mobilem. Podobné „hračičky“ abstraktní svět programování školákům od 8 do 13 let umí přiblížit. Také v knihovně programují děti v intuitivní aplikaci Scratch, nemusí tedy všemi deseti vypisovat složité příkazy. „Zájem je docela velký. Občas někdo nový přijde, někdo jiný chodit přestane. Ale stále se držíme na dvacítce členů,“ vypočítal Vilímek. Kroužek se má opět rozjet v září, místa jsou.