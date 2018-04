Projekt transformace vodárenství na severu Čech je finančním projektem roku 2017

Louny - Finanční experti předních českých a slovenských podniků zvolili projekt Severočeské vodárenské společnosti (SVS) s názvem Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 finančním projektem roku 2017. Prestižní ocenění každoročně uděluje Klub finančních ředitelů.

Vodojem. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Nový systém vodárenství v tzv. vlastnickém modelu se servisním prvkem začne na severu Čech fungovat 1. ledna 2019.

Voda, respektive provozování vodárenské infrastruktury, se díky tomu po 25 letech vrátí do českých rukou a města a obce budou mít prostřednictvím SVS pod kontrolou veškeré finanční toky. Celá transakce a transformace se odehrají, aniž by bylo kvůli tomu nutné zvyšovat cenu vodného a stočného.

„Je to pro nás nejen ocenění pěti let intenzivní práce a náročných jednání, ale i další potvrzení toho, že se města a obce v severočeském regionu vydávají správným směrem. Věřím, že projekt dotáhneme do úspěšného konce. Akcionáři budou moci tento krok definitivně stvrdit 19. dubna na valné hromadě, na níž budou parametry nového modelu vodárenství projednávat,“ říká předseda dozorčí rady SVS Jiří Kittner.