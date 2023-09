Tradiční vzpomínková akce u památníku letců v žateckém Podměstí ze 14. září má dohru. Jeho autorovi ani velení Armády ČR se nelíbí proslov, který tam pronesl místní bývalý stíhací pilot a předseda Českého svazu letectví Václav Vašek.

Pomník letcům v Žatci. Ilustrační záběry | Video: Deník/Petr Kinšt

Situace se dokonce vyhrotila tak daleko, že armáda ukončila se svazem veškerou spolupráci. Ten s městem a žateckými vojáky pietu za padlé letce ve druhé světové válce pravidelně v polovině září organizuje od roku 2012, kdy památník v místě vznikl.

„Armáda České republiky se důrazně distancuje od zneužití oficiální vzpomínkové akce 14. září u památníku Hrdinů – letců z Ústeckého kraje v Žatci v Podměstí a od slov předsedy Českého svazu letectví Václava Vaška, která na této akci zazněla. Zároveň s okamžitou platností ukončujeme veškerou spolupráci s tímto spolkem a podporu akcí, na kterých se podílí,“ uvedl na sociální síti X náčelník Generálního štábu Armády Karel Řehka.

Na případ upozornily Seznam zprávy, podle nich se ohradil také autor památníku architekt Jan Hančl. Ten mluví v souvislosti s Vaškovým projevem o prokremelském řečnění. „Václav Vašek má právo si říkat, co chce, ale ať si k tomu udělá svůj mítink a nezneužívá pietu. Hnusným způsobem se odvolával na letce a celé to bylo naprosto jasně protievropské, proti NATO a proputinovské,“ tvrdí autor památníku.

Václav Vašek je známým kritikem současných politických poměrů v Česku, což vyznělo i z jeho projevu u žateckého památníku. Kritizuje jak současnou vládu, tak i Andreje Babiše. „Rozhodnutí velení armády přerušit s námi spolupráci nebudu komentovat. Je to rozhodnutí generála Řehky, má na to právo, nemám k tomu co dodat. Každý má svůj názor,“ řekl v pondělí 18. září ráno Vašek Deníku.

Co u žateckého památníku řekl? Jeho řeč byla poměrně dlouhá, v některých pasážích kritizoval současné poměry v Česku. „Liberálně demokratické principy naší společnosti jsou pouze hrou v rukách bezohledných a bezcitných zaprodanců. Zkorumpovanými žurnalisty šířená propaganda místo Havlovy lásky a spravedlnosti vyznává princip kolektivní viny, nenávisti a msty. Namísto po míru volá po zbrojení a po válce. Vede k vytvoření obludné mašinérie bezpráví. Uráží, ponižuje a trestá ty odvážné, kteří si dovolí vystoupit z řady a sdělit vlastní názor,“ zaznělo v jeho projevu.

„Můžeme jenom ve skrytu duše doufat, že se té dnešní militaristické vládě jejími odpornými kroky nepovede náš národ vtáhnout do nesmyslné války za naprosto cizí zájmy,“ řekl.

Hovořil také o kolaborantech, kteří přesvědčují český národ, že je ve válce, která se ho v ničem netýká. „Nás, kteří veřejně vystupujeme proti této novodobé absurditě, ti přisluhovači premiéra Fialy a prezidenta Pavla označují za chcimíry, prokremelské šváby a dezoláty,“ prohlásil k přítomným.

Podle starosty Žatce Radima Laibla slova pronesená u památníku zatím nepřekročila mez, aby se od akce město distancovalo. „Za mě jsou žijící letci taková specifická skupina, která mluví svým jazykem a nebere si servítky. Šéfa letců znám, vystupuje takto hodně na pietách. Kdybych ho neznal, tak bych se možná zarazil,“ řekl Seznam zprávám.

Na pietním aktu drželi čestnou stráž vojáci Armády ČR, se svým projevem vystoupil také velitel místní 4. brigády rychlého nasazení.

Václav Vašek je legendou mezi československými stíhacími letci. V kokpitu vojenských a později civilních letadel nalétal 16 tisíc letových hodin. V letech 1975-87 sloužil u 11. stíhacího leteckého pluku v Žatci, z toho posledních sedm let jako jeho velitel a velitel letiště. V letech 1987-1990 byl zástupcem velitele 3. divize protivzdušné obrany státu a později náčelníkem stíhacího letectva federální československé a potom české armády. Tu opustil v roce 1994. Následně létal jako civilní pilot u řady společností. Pilotoval například vojenské stroje MiG-21, MiG-23 a MiG-29 nebo civilní Boeing 737 či Airbus A320.

Památník dvaapadesáti letcům z Ústeckého kraje byl v Žatci slavnostně odhalen v sobotu 15. září 2012. Připomínka statečných vojáků je v místě, kde dříve stával tank T 34, při vjezdu do Žatce směrem od Mostu. Vzpomínkové akce se u památníku konají při Dni letectva, který připadá na 17. září. Odkazuje na bojovou činnost československých letců při Slovenském národním povstání v roce 1944.

Projev v plném znění si můžete přečíst na webu Českého svazu letectví nebo přímo zde:

Projev předsedy ČsSL plk. v. v. Ing. Václava Vaška



Přátelé, dámy a pánové, znovu se potkáváme na známém místě.



Kamarádi, opět po roce, v rámci už léta zažité tradice, se scházíme v období, kdy československé letectvo vždy slavilo svůj den. Prostě pro nás Den letectva není sprosté slovo ani prázdný pojem. V tomto roce, 14. listopadu, slavíme též 105. výročí vzniku československého letectví. Scházíme se už po dvanácté u Vašeho památníku v Žatci. Toto místo, kde si připomínáme Vaši památku, zmařené mladé životy některých z Vás, se postupem doby stává, řekl bych, určitým symbolem odporu proti zvůli vládnoucí byrokracie. Já a ostatní přítomní Vaši sympatizanti moc dobře víme, že jste tehdy odešli z protektorátu, abyste bojovali v zájmu ukončení nesmyslné války. Když k tomu došlo a vy jste se vrátili domů, Ti, kteří seděli doma za pecí, či dokonce kolaborovali s německými okupanty, si mávnutím kouzelného proutku začali hrát na národní gardu a následně Vás hnali před zmanipulované soudy. Jaká to absurdita? A jim podobní kolaboranti dnes přesvědčují český národ, že je ve válce, která se ho v ničem netýká. Nás, kteří veřejně vystupujeme proti této novodobé absurditě, ti přisluhovači premiéra Fialy a prezidenta Pavla označují za chcimíry, prokremelské šváby a dezoláty. Ale právě někteří z Vás tento fenomén velmi dobře znáte. To vše se dnes totiž děje po vzoru komunistů z padesátých až osmdesátých let podle osvědčené metodiky. Pro ně každý, kdo neuznával jedinou správnou a povolenou pravdu, byl pro změnu imperialistický oportunista. Dnes mezi námi žije odvážný zpěvák a básník Jarek Nohavica. Vy ho nebudete znát, je o pár let mladší než já. On mimo jiné zpívá i o tom, že je to pořád stejné, jen kulisy se mění.



Přátelé, rok se s rokem sešel a jsme tu znova, v jiných podmínkách, jak to ostatně v lidském žití chodí od nepaměti. To s sebou přináší fakt, že na řadu okolností se dnes díváme z trochu jiného zorného úhlu, avšak řada důležitých aspektů si ponechává svoji aktuálnost. Před pár lety nás Babiš a jemu podobní odborníci drželi v šachu a hlavně ve strachu díky jakési epidemii Covid – 19. Dnes sice tento druh epidemie už nemá svoji bývalou váhu, avšak strach je tu pořád. Ti, kteří řvali, že Babiš straší český národ (a on ho fakt strašil), se díky podvodu šéfa Ústavního soudu shlukli kolem jakéhosi pana Fialy a nyní si hrají na mocipány. Takových už tu bylo. Ostatně oni vykazují stejně pochybný psychický syndrom, jako značné penzum mladých lidí, kteří veřejně pohrdají stářím a usilují o omezení práv seniorů včetně toho volebního, aniž by jim došlo, že jednou také zestárnou a jejich potomci s nimi mohou zacházet ještě hůře, jestli je budou vychovávat ve stejném duchu. Pokud bych měl v úmyslu tu Fialovou mládež vůbec nějak oslovit, pak asi takto:



S odstupem a nadhledem nad výsledky posledních voleb, se musím v podstatě jen smát… Starší generace, volící mír, národní hodnoty a prosperitu české republiky v těchto volbách rozhodně neprohrála. Nemá totiž, vzhledem k budoucnosti, co prohrát! My starší jsme chtěli zvolit budoucnost nikoli pro sebe, naši budoucnost už neřešíme, ale pro mladé, pro ty, kteří by měli cítit morálním povinnost pokračovat v tom, za co umírali naši předci, u jejichž památníku se tady v Žatci pravidelně scházíme. Ale pro Vás, zlatou mládež, to jsou jen neznámá slova. Sami jste si zvolili svoje katy. Zkušenosti jsou nepřenositelné! Sáhněte si na ta kamna, jak budou pálit, až se rozhoří! Bude to vaše bolest! Smích Vás přejde. Svoboda půjde do kopru stejně rychle, jako vám zmizí radost nad výsledky voleb. Ale to už bude pozdě. Byla to jedna z posledních šancí, jak všechno, co se tady děje a co někteří nevidí, zastavit. Tak si to užijte. Tupé zvíře také strčí hlavu do oka, když nevidí dál, než na návnadu. My už to nezastavíme, voliči se zdravým selským rozumem už vymírají a mládí každý rok víc a víc, po vzoru bývalých svazáků, nastupuje do voleb se svou naivitou. Podle toho vypadají výsledky. Je čas přijmout tuto realitu. Vlast a iluze z listopadu 1989 jsou rozkradené a umírat za cizí zájmy budete už jen vy, mladí. Bude to váš boj a vaše bolest.



Takže vzít si za rukojmí občany starší generace je to jediné, na co si ta současná vládnoucí garnitura troufne. Tato kvalita lidí si nevidí na špičku nosu a právě proto jim nedochází, že už od prvního dne po jejich zvolení jim začala dohořívat svíčka jejich pochybné existence. V předvolební kampani lhali a lhát nepřestali. Jenže pozor, i tak jsou schopni napáchat tolik zla, že jeho důsledky budou přetrvávat velmi dlouho poté, co oni sami se nenávratně a s ostudou ocitnou na smetišti dějin.



O konání jakého dobra jsou přesvědčeny nynější české rádoby elity? Ministryně Černochová, premiér Fiala i prezident Pavel jsou hluboce přesvědčeni, že podporou války, která se českého národa netýká, páchají dobro. Za každou cenu. Nic nového pod sluncem. Vybíjení svobodných národů ve jménu kříže, ve jménu půlměsíce, Boha, Alláha, také upalování čarodějnic … Zajímalo někoho, že to není správné? Bůh to žádal, strana to žádala, situace to žádá. Nelze přece jinak. Prostě samá demagogie. Nebyla a nejsou důležitá fakta, nejsou důležité ani fyzikální zákony, důležitá je jediná správná pravda, byť byla sebezrůdnější a sebepodlejší. Liberálně demokratické principy naší společnosti jsou pouze hrou v rukách bezohledných a bezcitných zaprodanců. Zkorumpovanými žurnalisty šířená propaganda místo Havlovy lásky a spravedlnosti vyznává princip kolektivní viny, nenávisti a msty.



Namísto po míru volá po zbrojení a po válce. Vede k vytvoření obludné mašinérie bezpráví. Uráží, ponižuje a trestá ty odvážné, kteří si dovolí vystoupit z řady a sdělit vlastní názor. Jako jsou olympionik David Svoboda, profesor Jiří Beran, děkan Miroslav Ševčík a další. V poslední době také penzionovaný letecký generál Petr Mikulenka, ještě loni touto dobou velitel VzS AČR, nezaujatě a naprosto exaktně a erudovaně hodnotí zamýšlený nákup letounů F-35. Za to kupodivu není veleben jakousi paní Černochovou – celosvětově uznávanou odbornicí v otázkách použitelnosti bojových letounů v rámci obranné doktríny ČR. Holt opět to orwellovské podvojné myšlení, dvojí metry, pokrytectví a bezostyšné lhaní. Na to jsou současní politruci mistry. Znásilňování žen Ukrajinskými výrostky přece není kolektivní vina. Ano, tak to se dá, při troše tolerance, vnímat. Ale světově proslulá pěvkyně Anna Netrebko je odpovědná za konání Putina a u nás zpívat nesmí. Patrně to byla ona, kdo jej přesvědčil k napadení cizího státu. Vzpomenu proto pár slov spisovatele Jana Procházky, otce současné spisovatelky Lenky Procházkové: Cituji … „Bezmocnost slabých je jenom zdánlivě nekonečná, ani trpělivost není nekonečná, přestože v Čechách je možná o něco delší.“



Ale jsme tu hlavně proto, abych dostál svému slibu a abych Vás, kamarádi moji, seznámil s tím, co se za uplynulý rok odehrálo. To obecné, jako je např. nestoudné zdražování všeho, na co si vzpomenete, ve prospěch těch, kteří ani nejsou občany ČR, kteří sem přicházejí jen se přiživovat na výsledku práce našich občanů. Ti dosud žijící přítomní Češi to prožívají dnes a denně na vlastní kůži. Proto Vás nebudu unavovat tím, že pro čím dál větší počet obyčejných lidí je čím dál složitější se normálně uživit a slušně bydlet a žít, přičemž světlo na konci tunelu se jaksi vzdaluje. Ale je tu jedna záležitost, která Vás bude zajímat, protože se týká letectví. Věřte mi, že bahna a žumpy je v ní až po krk. Loni jsem Vás seznámil s kauzou letiště Plzeň Líně. Jenom stručně pro oživení … Ta parta, která si dočasně říká vláda ČR, se rozhodla toto letiště definitivně zbourat. A já jsem Vám loni slíbil, že Český svaz letectví jim to jen tak zadarmo nedaruje. Jak víme, sliby se mají plnit nejen o vánocích. Právě včera, dne 13. září, se konal volební sjezd svazu a jeho vedení obdrželo na další 3 roky mandát k tomu, aby se spolu s odbornými leteckými záležitostmi také v otázkách svobody svých členů, co by občanů ČR, mohlo aktivně společensky angažovat. Zrekapitulujme si tedy, jak se to celé vyvíjelo a co očekávat dál. Vahou své celostátní působnosti se svaz rozhodl učinit, co je v jeho možnostech, aby pomohl zabránit záměru vlády dosud suverénní České republiky. Tato vláda se postavila do pozoru před zahraniční soukromou firmou a v jejím zájmu chce zlikvidovat zmíněné letiště a – slovy ministra průmyslu a obchodu Síkely – v případě odporu pozemky pod ním zestátnit. Je třeba cokoli dodávat? Snad jediné … Kupředu levá, zpátky ni krok. Kamarádi moji, mnozí jste v padesátých letech prožívali na vlastní kůži podobnou zlovůli. Pro ilustraci nechť si někdo představí, že by činovníci managementu např. Škoda auto M. Boleslav oznámili vládě SRN, že si vybrali vojenské letiště, dejme tomu Holzdorf, ke zbourání a následné výstavbě svých provozů. Považujete to za pohádku z říše snů, že. A přitom v opačném gardu to někdo považuje za normální? Čas však byl tehdy opravdu limitní. Zahájení bouracích prací v Líních bylo rozhodnutím vlády ze dne 19. října naplánováno do konce roku 2022.



Proto v listopadu a v prosinci téhož roku Český svaz letectví zorganizoval dvě protestní akce s masovou účastí těch lidí od létání z celé ČR, kterým záleželo a záleží na tom, aby si na území ČR nemohl dělat kdo che, co chce, byť to byli ti odborníci, kteří jsou dočasně dosazeni do vládních křesel podivuhodným způsobem (oficiálně se tomu říká regulérní volby). Dnes se píše září 2023 a na letišti Líně dosud není kopnuto, byť tam již jsou realizovány geologické průzkumy a byť nedávným rozhodnutím prvoinstančního soudu provozovatel musí letiště opustit, protože dlouhodobě neplní podmínky nájmu. Ano, někdo neplní podmínky používání letiště, tak nebudeme hledat jiného zodpovědnějšího provozovatele. My to letiště rovnou zbouráme. Nicméně to všechno však neznamená, že lze v tomto smyslu usínat na vavřínech. Původní, tak zvaný enormní, zájem firmy VW už sice vůbec není tak enormní, avšak patrně už vyjednané a zřejmě i někde patřičně kompenzované dotace z Bruselu jsou i nadále neuvěřitelným lákadlem pro trvání zájmu vlády na demolici letiště. Mašinérie, založená na zmíněných vyjednaných dotacích ze všemocné a zároveň smrtelně nemocné EU, kde se prachy tisknou jako obaly na sušenky, si jen tak svůj rybník sama nevypustí. Čím dál je člověku, který není líný používat selský rozum a který není líný získávat informace, jež nejsou proceděny sítem už opět všeobjímající cenzury, tak tomuto člověku je už jasné, že firma VW na tom není dvakrát nejrůžověji a že začíná ztrácet o lokalitu tohoto letiště zájem. To je však trochu nečekaný podraz na českou mafii, která na likvidaci tohoto letiště založila svoje očekávané nekontrolovatelné penězotoky. Proto musí vymýšlet jiné pádné důvody, jak svého cíle dosáhnout. Proto se vehementně snaží po generace osvědčeným způsobem ovlivnit ty, kterým by mělo na trvání existence letiště záležet nejvíce … to jsou představitelé leteckých firem na letišti stejně tak, jako představitelé některých okolních obcí. Drahno konstatovat, že se jim to docela úspěšně daří.



No nic, uvidíme, jak to celé dopadne. Každopádně Český svaz letectví jako další krok oslovil, v souladu se zákonem č. 166/1999 o svobodném přístupu k informacím, několik státních institucí … MŽP, MPO, MO, MD a agenturu Czechinvest, která údajně pro vládu realizovala kvalifikovaný výběr lokalit. Dá se směle konstatovat, že za úroveň jejich reakcí bez rozlišitelné výjimky by se v nejmenším nemusel stydět ani úvodník Rudého práva třeba v roce 1980. Byl vyzván k dialogu premiér Fiala, který nereagoval. Předchozí prezident Zeman si v této věci hrál na mrtvého brouka. Oslovili jsme na jaře také současného prezidenta Pavla, který v předvolební kampani označil záměr vlády s letištěm Líně jako bezpečnostní riziko pro ČR. Úředník z kanceláře prezidenta odpověděl slibem čehosi. Tím přece nikoho nezarmoutíš. Výsledek … NULA.



Vážení přítomní, dlouhodobě přívrženci tohoto tradičního, žateckého pietního aktu. My se tady nescházíme každý rok touto dobou jen tak z plezíru, abychom si udělali čárku u nějaké pomyslné vyšší moci, nebo se ocitli na nástěnce. Postupně se zde vyprofilovala kvalita lidí, kteří nežijou proto, aby nečinně přihlíželi mocenské zvůli. Dovoluju si tvrdit, že jakékoli zvůli a v jakékoli době. A že naše názory nejsou balastem, o tom svědčí skutečnost, že například loňský projev z tohoto mítinku opět proletěl celou republikou a reakce na něj nenechaly na sebe nijak dlouho čekat. Že nebyly jenom souhlasné, to snad ani nemá cenu zdůrazňovat. Koneckonců tak to má být, protože jenom střet názorů může věci posunout k nějakému výsledku. Tady se nescházejí lidé, kteří by snad podporovali kriminalizování za názor odlišný od jediné schválené pravdy. Hlavním cílem našich setkání je dát najevo fakt, že jsme tady, že monitorujeme podmínky života českých lidí, že vyhodnocujeme společenskou situaci a tak jako třeba v případě letiště Líně jsme připraveni se postavit na odpor, byť se může jednat o boj Davida s Goliášem. Pouze zbabělec jde do předem vyhraného boje. Díky za to, že jste se dostavili pozdravit naše kamarády a ukázali svoje vnímání všehomíra.



Kamarádi moji milí – jiné, rádoby honosnější, oslovení by z mých úst ve Vašich uších dozajista znělo jako klišé. Jak už je zvykem, hovořil jsem více k Vám, než k přítomným živým hostům. Oni to, co jsem Vám řekl, znají, protože to každodenně prožívají. Pokusil jsem se dát Vám opakovaně najevo, že nejen od roku 2012, kdy byl Váš památník tady v Žatci odhalen, ale v podstatě od doby, kdy každý z nás pobral trochu rozumu a ujasnil si veškeré souvislosti Vašich osudů a Vašich obětí, je pro nás, všechny normální Čechy, ctí čerpat z Vašeho odkazu vlastenectví a oddanosti věci češství. Děkuju Vám. My i Vy společně víme, že tento pojem a hlavně jeho obsah se v této nemocné době zrovna dvakrát nenosí. Víme také, že proces ozdravení a léčby z jakékoli vážnější choroby většinou bývá během na dlouhou trať.



Dovolte mi, abych si vypůjčil slova mého dlouholetého přítele, netoliko národního umělce ale také aviatika, Luďka Munzara, která mi napsal, když jsem kdysi na jeho doporučení redigoval letecké texty k připravovanému filmu … Tmavomodrý svět. Cituji: „Ach ta paměť národa – jak je ošidná, jak proměnlivá, jak poplatná aktuálním vítězům v kterékoli době, kteří si nepřipouštějí svoje příští prohry“.



Proto jsme tady, abychom Vás ujistili, že ti dnešní mocipáni, tak jako všichni jejich předchůdci, dřív nebo později, avšak s naprostou jistotou jednou svoji zrůdnou misi skončí. Jedná se jenom o to, aby tito váleční štváči nenapáchali nevratné škody, o což se harašením zbraněmi usilovně snaží. Kéž by v sobě našli aspoň tu špetku sebereflexe a poučili ze z doby, v níž jste Vy nasazovali svoje mladé životy, aby oni dnes u svých koryt mohli tak bezostyšně mlaskat. Kdybyste totiž nezabránili tomu, aby jejich rodiče a prarodiče skončili v německých vyhlazovacích táborech pro Slovanské národy, jako byly Osvětim, Dachau, Buchenwald a mnoho dalších, neměl by je totiž kdo zplodit a kdo porodit.



Nikdo z nás, dnes přítomných u Vašeho památníku, nemůže predikovat, co bude touto dobou za rok. Můžeme jenom ve skrytu duše doufat, že se té dnešní militaristické vládě jejími odpornými kroky nepovede náš národ vtáhnout do nesmyslné války za naprosto cizí zájmy. Globální ozbrojený konflikt se neskutečně rychle vymkne kontrole těch, kteří ho vyprovokují. Bude trvat pouhých pár hodin. Poté se tu budou prohánět toliko potkani, kteří jsou údajně odolní vůči radioaktivitě. Pokud se toho tedy všichni ve zdraví dožijeme, pak příští rok v září, v rámci opětovného vzpomenutí Dne československého letectva, Vám znovu sdělíme, jak se na tom toto slzavé údolí nachází. Do té doby na shledanou.



S úctou V.