„Kvůli klimatickým změnám doprovázenými horkým a suchým počasím některé vzrostlé lípy na náměstí odumírají. Musíme to začít řešit. Zadali jsme vypracování studie, která nám má říct, co dělat, aby stromy dál neodumíraly a jak je postupně obnovovat,“ popsala vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková.

Na studii ke stromům mají navázat další, které budou řešit samotnou podobu náměstí. Vizí je, aby nebylo z velké části parkovištěm, aby se více otevřelo lidem.

Nedávno proběhla na části Mírového náměstí rekonstrukce vodovodu a kanalizace, práce se dotkly také Pivovarské ulice. Teď v březnu začne druhá etapa prací, do května by měla být uzavřena ulice Beneše z Loun v prostoru kina a chrámu sv. Mikuláše.

Po skončení těchto prací radnice přistoupí k avizovanému zjednosměrnění centra Loun. Do centra se bude vjíždět Žateckou bránou a vyjíždět Hilbertovou ulicí. Ulice Beneše z Loun u chrámu svatého Mikuláše a Pivovarská u muzea už jednosměrné jsou, přibude k nim zmíněná Hilbertova. „Zjednosměrnění umožní v Hilbertově ulici vybudování nových parkovacích míst, což může vést k tomu, že na Mírovém náměstí jich nebude potřeba tolik. To by byl krok k tomu, aby se náměstí proměnilo, aby více sloužilo třeba k setkávání lidí,“ přiblížil lounský starosta Milan Rychtařík. „Mně by se například líbilo, kdyby se na náměstí objevila kašna, bylo tam více zahrádek se sezením kaváren, cukráren, restaurací,“ dodal.

Případná proměna náměstí bude ještě diskutované téma na lounské politické scéně.

Současná podoba centra Loun je z let 1996 a 1997, kdy proběhla rekonstrukce povrchů Mírového náměstí a ulic Česká a Beneše z Loun. Velkou změnou bylo také zřízení pěší zóny v Pražské ulici v roce 1994.

