Pronásledování auta nebo zadržení žen. Žatečtí policisté několikrát bodovali

Žatec - Řidič si měnil místo se spolujezdcem přímo před zraky policejní hlídky. I takovou podivnost musela dvojice policistů v Žatci řešit.

Pronásledování zběsile ujíždějícího mladíka v autě nebo nevšední pokus o oblafnutí policistů. V obou případech se jednalo o hříšníky, kteří usedli za volant, ačkoliv jim to soud nebo městský úřad zakázal. Podobných případů řešila v posledních týdnech dvojice policistů z obvodního oddělení v Žatci několik. K tomu zadrželi dvě ženy, které nenastoupily do vězení. David Fizer a Josef Kubát se snaží být pří hlídkové činnosti všímaví, pomáhá jím místní znalost lidí.

A právě tím začala zmíněná honička, na jejímž začátku si všimli 24letého řidiče. O něm věděli, že má vyslovený zákaz řízení. „V Rooseveltově ulici v Žatci řídil vůz Volkswagen Passat. Jak nás uviděl, začal ujíždět. Za Pelzrem zamířil vysokou rychlostí na panelku. Tam dostal smyk, převrátil se s autem o 360 stupňů. Z místa spolujezdce z auta vylezl a začal utíkat pryč. Doběhli jsme ho a zadrželi,“ popsal událost David Fizer.

Hříšník putoval v poutech policejním autem na služebnu. „Ještě tentýž den si provinilý řidič vyslechl podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu soud může uložit až dva roky odnětí svobody,“ sdělila lounská policejní mluvčí Irena Pilařová.

Podobně si na jiném místě v Žatci všimla dvojice zmíněných policistů také 26leté ženy, která řídila daewoo. Tušili, že nemá za volantem co dělat. Jejich podezření zesílilo, když jim předložila pouze občanský průkaz. Následně pak zjistili, že mladé ženě vyslovil městský úřad zákaz řízení.

Stejné to bylo i u řidiče Alfy Romeo. Věděli o něm, že mu soud uložil zákaz řízení. Když auto zastavili, 31letý řidič nezapíral. K prohřešku se ihned doznal.

Klíčová znalost místních lidí

Co stojí za tím, že se jim v poslední době podařilo v autech odhalit tolik hříšníků? „Je to o štěstí, kterému ale musíme jít naproti. Hodně si při hlídkové činnosti všímáme, sledujeme vozidla, kdo je řídí, hodně nám pomáhá naše místní znalost lidí. Vnímáme reakce řidičů, když nás spatří. Všímáme si, zda není chování řidiče nebo osádky podezřelé,“ vysvětlil David Fizer. Pozornost policistů také přitáhne třeba technický stav auta, například špatná světla.

Právě světla auta stála na začátku kuriozního případu, který hlídka řešila v žatecké Husově ulici. Pozornost policistů ve služebním autě upoutalo pozdě večer protijedoucí vozidlo značky seat, kterému ostře zářila přední světla. Hlídka se rozhodla auto zkontrolovat, otočila služební auto za podezřelým vozidlem. Řidič ale zastavil sám, ještě než ho k tomu policisté vyzvali. „Zastavil na autobusové zastávce. Vystoupil, oběhl auto a sedl si na místo spolujezdce. Ten si mezitím přesedl na místo řidiče. Viděli jsme to, zaznamenala to i kamera v našem autě,“ popsal David Fizer.

Oblafnout policisty se osádce nepovedlo. Proč to chtěla udělat, je jasné – 39letý řidič má totiž zakázáno řídit. „I on je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. I jemu hrozí až dva roky vězení,“ sdělila lounská policejní mluvčí.

Zajímavostí je, že v autě s ním jeli další tři lidé, kteří měli řidičské oprávnění. „Hodně často se setkáváme s paradoxem, že zastavíme auto, kde jedou jako spolujezdci lidé s řidičským průkazem, ale řídí ten, kdo má vyslovený zákaz řízení,“ řekl David Fizer.

Ženy nechtěly do vězení

Spolu s kolegou v poslední době neřešili ale jen řidiče bez oprávnění. Nedávno zadrželi v žateckém Podměstí dvě ženy ve věku 24 a 30 let, které se vyhýbaly vězení. „Dozvěděli jsme se, že by se tam měly zdržovat. Šli jsme to prošetřit. Jejich příbuzná, která nám otevřela, zapírala. Nakonec jsme ji přesvědčili, pustila nás do bytu a ženy jsme zadrželi,“ přiblížil další případ. I tyto ženy se dopustily trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

A čím si úspěšné hlídky policisté vysvětlují? „Je dobře, že většinou sloužíme spolu. Je dobré sloužit s pořád stejným kolegou. Víme, co kdo udělá, jak pracuje. Pomáhá nám také, že nám vedoucí vychází vstříc ve službách,“ shodují se policisté.