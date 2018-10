Proti řízení na halu nikdo nedal námitku, v listopadu se začne

Řemeslné práce - Řemeslné práce Ostatní řemeslní pracovníci a 120 Kč

Dlaždiči Operátor - obsluha asfaltérských finišerů. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč, mzda max. 180 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Metrostav a.s. - 001, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Kontakt: tel.: 266019000, 266018000, e-mail: info@metrostav.cz, Metrostav a.s. - 001, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, tel.: 266018412, e-mail: jana.jakoubkova@metrostav.cz. Pracoviště: Metrostav a.s. - 001, Koželužská, č.p. 2450, 180 00 Praha 8. Informace: Jana Jakoubková, +420 266 018 412.