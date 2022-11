Stovky lidí protestovaly proti zvažovanému bourání záložního armádního letiště v Líních u Plzně. Jsou proti jeho zrušení, letiště by totiž mělo ustoupit továrně Volkswagenu na baterie do elektromobilů, tzv. gigafactory. Proti záměru firmy, který podporuje česká vláda, se ostře ohradil také Václav Vašek ze Žatce, bývalý elitní pilot stíhaček MiG-29 a velitel 11. stíhacího leteckého pluku, jenž operoval na bývalém vojenském letišti u Žatce. To bylo v roce 1993 zrušeno a nyní se místo něj nachází průmyslová zóna Triangle.

„Jsme tady proto, abychom hodili této vládě vidle do snahy zlikvidovat to, co nikomu nepřekáží, co může velmi dobře sloužit a co se rozhodla tato vláda v podezřele urychleném režimu srovnat se zemí,“ uvedl na protestu, jenž se konal v úterý 15. listopadu, Václav Vašek, který je nyní předsedou Českého svazu letectví a zmíněné shromáždění organizoval. „Letiště má velký význam pro celý region na západ od Prahy. Ať vojenský nebo civilní. Je to poslední významný vojenský prostor ve zmíněné oblasti, sloužit může při případné mobilizaci nebo přírodních pohromách. Pro civilní sektor má velký význam, je strategické pro celý kraj,“ zdůraznil.

Letiště, které je podle pilotů páté nejvyužívanější v ČR, loni evidovalo 20 tisíc vnitrostátních i mezinárodních letů. Fungují tam letecké školy a záchranná služba. „Vláda veškeré logické argumenty ignoruje a arogantně se staví ke všem zákonným souvislostem, které jsou s touto problematikou spojeny. Proto jsme se rozhodli proti tomu postavit. Naše protesty budou pokračovat. Vyzýváme vládu, aby začala věcně a věrohodně komunikovat se všemi, koho se situace kolem letiště Líně týká. Doposud jakékoli vyjádření vlády mělo podobu diktátu a vydírání,“ prohlásil Vašek.

Místo letiště průmyslová zóna

Na protestu v Plzni připomněl osud bývalého letiště v Žatci, kde vznikla průmyslová zóna Triangle. „Kolik si myslíte, že tam dělá českých lidí? Maximálně třicet procent. Všichni ostatní pracovníci jsou dovezeni z různých států Evropy. Nedělejme si iluze, že když dovolíme tohle letiště zbourat, stane se z plzeňského regionu ráj na zemi díky baterkárně firmy Volkswagen. Pokud se vláda České republiky nechá postavit do pozoru jakoukoli zahraniční firmou, o jaké suverenitě státu potom hovoříme? Pokud ministr průmyslu a obchodu vyhrožuje, že pokud bude nutné, pozemky budou vyvlastněny, jakou demokracií se potom oháníme?“ otázal se.

Koncern Volkswagen uvažuje o Líních jako o jednom z možných míst pro výstavbu tzv. gigafactory až za 120 miliard korun. Měla by se začít stavět koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. „Pro projekt gigafactory společnosti Volkswagen existuje jediná varianta, a to Plzeň-Líně. Stejně to platí naopak, jediné možné využití areálu Líně je pouze pro gigafactory společnosti Volkswagen, jak stojí v usnesení vlády,“ uvedl mluvčí české vlády Václav Smolka. Volkswagen se má do konce roku rozhodnout, zda továrnu postaví v ČR, Polsku nebo v Maďarsku. Ministerstvo průmyslu a Hospodářská komora ČR shodně uvádějí, že výstavba továrny na baterie do elektroaut na letišti v Líních u Plzně by zásadně pomohla ekonomické budoucnosti ČR.

Václav Vašek je legendou mezi československými stíhacími letci. V kokpitu vojenských a později civilních letadel nalétal 16 tisíc letových hodin. V letech 1975-87 sloužil u 11. stíhacího leteckého pluku v Žatci, z toho posledních sedm let jako jeho velitel a velitel letiště. V letech 1987-1990 byl zástupcem velitele 3. divize protivzdušné obrany státu a později náčelníkem stíhacího letectva federální československé a potom české armády. Tu opustil v roce 1994. Následně létal jako civilní pilot u řady společností. Pilotoval například vojenské stroje MiG-21, MiG-23, MiG-29 nebo civilní Boeing 737 či Airbus A320.