Zdroj: DeníkZměnil se od jara váš pohled na koronavirus?

Základní myšlenka je stejná. Vir se stane součástí našeho prostředí, nezmizí a jako populace se musíme promořit, musí vzniknout imunitní pozadí. Ostatně to, co se nyní děje, je cílené promořování. Takhle ale o tom vláda nemluví.

Co jí vytýkáte, vždyť díky opatřením a jejich dodržováním se teď daří nákazu dostat pod kontrolu?

Neustále straší úmrtími. Pomocí sdělovacích prostředků vytvořili rovnici: když je vám nad 60 let, tak vysoký tlak, cukrovka, astma… plus nákaza covidem rovná se smrt. Tak to ale není. Nechali jsme se ukolébat jarním průběhem epidemie a nyní na podzim probíhá nákaza prudčeji.

Mluvilo se přece o exponenciálním průběhu.

Ano, ale pokud by se nemoc rozběhla exponenciálně, nepodařilo by se ji zastavit. Vzpomeňte si na tu starou povídku o indickém mogulovi, který se ptal svého učence, co chce za své služby. Ten mogulovi řekl, ať na každé políčko šachovnice dá násobek zrníček rýže než na tom předchozím. Někde kolem 40. políčka se jednalo už o roční produkci rýže v celé zemi. Takhle by během dvou měsíců byli jako národ promořeni a epidemie by ustala. Není to ale tak jednoduché. Při polovičním počtu promořených by epidemie sama ustávala - bylo by čím dál obtížnější najít vnímavého jedince.

Zdroj: archiv DeníkuPři promořenosti 50 procent populace už nebude epidemie?

Kvalifikované odhady se různí: 40 až 60 procent. Konce epidemie je možné dosáhnout aktivně, tedy proděláním nemoci, nebo pasivně, tedy očkováním.

Takže očkovací látka je podle vás řešením?

Mohla by být, určitě ale ne ta novinka od Pfeizeru. Uchování vakcíny při minus 70 stupních Celsia je z říše snů. Jak ji transportovat? Kde sehnat mrazničky na minus 70 stupňů? Jak vše distribuovat? Z mého pohledu bude pro pár vyvolených. Pro plošné očkování je potřeba vakcínu se snadnější manipulovatelností.

Pak bude vyhráno?

Stále nikdo jasně neřekl, jak dlouho protilátky vydrží. Jak dlouho je člověk chráněn po prodělání nemoci a jak dlouho po očkování. Toto je epidemiologický problém. Proto jsou přeplněné nemocnice. Jedná se o sociální lůžka. Nikdo jasně neřekne, tento senior má negativní výtěr plus pozitivní protilátky a může se tedy vrátit do penzionu či domova důchodců. Takže leží v nemocnici s roušku na ústech, vytržen ze svého prostředí, s omezenou komunikací a čeká třikrát denně na stravu. Lze to demonstrovat na výstavní hale s 500 lůžky.

Jak dlouho podle vás bude epidemie trvat?

Při vládních restrikcích, podaří-li se nyní zpomalit šíření nemoci, bude za letošní rok promořeno zhruba jeden milion obyvatel republiky. Bavili jsme se o potřebných pěti milionech promořených. Snad se to zkrátí očkováním. Je velká škoda, že Evropská unie nepřijala žádné komplexní řešení, jako by najednou neexistovala, když se objevil velký problém. Každý si tak řeší epidemii sám. To samé schengenský prostor. Při návratu ze Španělska před dvěma týdny jsem musel projít dvakrát pasovou kontrolou. Co dělají europoslanci?

MUDr. Jan Cee

Specializuje se na léčbu infekčních onemocnění. Ordinaci (jaterní a infekční poradna) má v ulici Moskevská v Mostě. Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze (1982), má atestaci z dětského lékařství a infekce (1986 a 1990). V roce 1995 byl stážistou na St Mary´s Hospital v Londýně a zástupcem a poté primářem infekčního oddělení v mostecké nemocnici. Je hlavním řešitelem několika studií virových hepatitid za město Most. Zabývá se také publikační a přednáškovou činností v oboru infekčních nemocí a cestovní medicíny. Je zastupitelem za Sdružení Mostečané Mostu.