Přibližně 150 lidí se podepsalo pod petici, která požaduje, aby lounská radnice prověřila činnost ředitelky tamní Základní školy Školní a případně ji odvolala. Rodičům dětí se nelíbí odchod řady učitelů ze školy.

Podle autorů petice jich má na konci tohoto školního roku odejít sedm, přičemž další tři už ve škole v průběhu roku skončili. „Vedení školy nejedná vůči řadovým učitelům korektně, probíhá šikana z jeho strany. Celá řada rodičů uvažuje o změně školy,“ uvádí se v textu petice, která ve čtvrtek 30. května dorazila na Městský úřad v Lounech.

„V loňském roce nás z tohoto důvodu odešlo pět a v roce předcházejícím taktéž. Že docházelo k šikaně učitelů pohybující se za hranou zákona, naprosto souhlasím. Držím palce a konečně doufám ve spravedlnost,“ řekla bývalá učitelka školy Jitka Jiroutková. „Pozoruji, že se učitelé ve škole střídají jak na běžícím pásu, protože vydrží jen ti opravdu otrlí jedinci. Bohužel to odnášejí naše děti, snad se konečně něco změní,“ doplnila Michaela Helclová. „Je to smutné, odnesou to děti, kterým odcházejí dobře zavedení učitelé. Není lehké stmelit partu různých dětí do třídy, která funguje. A teď se to rozbije během pár měsíců. Došlo doslova na slzy dětí,“ sdělila Helena Nejedlá, které do školy chodí vnuk.

Ředitelka „osmičky“ se k petici rodičů nechtěla příliš vyjadřovat. „Petici jsem neviděla, zřizovatel a školská rada tuto situaci řeší. V současné době se více k dané situaci nemohu vyjádřit,“ uvedla na dotaz Deníku Věra Benešová.

Zřizovatel školy, tedy město, kvůli vyostřené situaci svolalo školskou radu, která se sešla v minulých dnech. O věci budou na nejbližší schůzi jednat zastupitelé.

„Paní ředitelka nám na školní radě popsala situaci, kolik učitelů odchází, kolik jich naopak přijde. Dohodli jsme se na tom, že nás bude dál průběžně informovat o tom, jak se jí daří najít nové učitele. Budeme o tom jednat na zastupitelstvu 17. června,“ konstatoval lounský starosta Pavel Janda. „Pokud by se paní ředitelce nepodařilo učitele sehnat, pak bychom řešili, co dál. Ona je statutární zástupce školy, ona je zodpovědná za to, kdo tam učí a jak tam učí,“ zmínil.

Radnice věc prověří

Obavy rodičů prý chápe. „Rozumím tomu, že jsou rodiče znepokojeni. Pozice města je v tom ale omezená,“ doplnil. Radnice podle jeho slov prověří, zda jsou ve škole dodržovány pracovněprávní vztahy a další náležitosti.

V Lounech to není v poslední době poprvé, kdy se sepisovala petice na protest dění ve škole. Stovky jmen se loni na jaře objevily na petici, která se postavila za učitelku lounského gymnázia Evou Kleinovou, dnes Maťátko. Ta vyučuje ve škole zhruba 25 let hudební výchovu, kvůli absenci vysokoškolského vzdělání měla skončit. Ředitel gymnázia výpověď nakonec stáhl.

„Paní učitelka zůstává. Všechny tři kvalifikované uchazečky o místo své žádosti stáhly. Za situace, kdy bych neměl od září místo kým obsadit, mi nezbylo než její výpověď odvolat,“ uvedl v závěru června ředitel gymnázia Daniel Syrovátko. Eva Maťátko učí na škole hudební výchovu dodnes.