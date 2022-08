Borecký upozorňuje, že současný stav veřejné dopravy v Česku je dlouhodobě neudržitelný. „Náklady na veřejnou dopravu v krajích setrvale rostou. Jejím rozsahem a kvalitou se blížíme západoevropské úrovni, ale za východoevropské ceny. V době všeobecného růstu ekonomiky to nebylo tak zřetelné, ale covidová krize a letos energetická krize ten problém naplno obnažily,“ uvedl. Středočeský kraj dal loni na veřejnou dopravu 38 procent svých daňových příjmů.

„Kombinací tvrdých a neoblíbených kroků se podařilo dočasně dostat enormní růst nákladů pod kontrolu,“ sdělil Borecký. Připomněl, že v poslední době došlo v regionu k zastavení či omezení provozu na 12 lokálních železničních tratích, zdražení jízdného o 25 procent či omezení některých autobusových linek. Hrozí, že podobné kroky bude muset kraj přijmout i do budoucna.

Jistý je provoz do června 2023

Osobní dopravu na tratích Louny – Slaný a Žatec – Lužná u Rakovníka objednává Středočeský kraj. Ústecký se podílí na financování nákladů. „Pokud Středočeský kraj usoudil, že na těchto tratích je pro něj drážní doprava drahá a neefektivní a bude efektivnější nahrazení autobusy, budeme s ním spolupracovat, aby výsledná obsluha byla smysluplná a dopravní obslužnost těchto lokalit u naší krajské hranice zůstala co nejlepší. Při jednáních jsme požádali zástupce Středočeského kraje o oddálení zastavení objednávky vlaků do června 2023, aby byl dostatek času na přípravu řešení. Středočeský kraj nám v tom vyhověl,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Trať mezi Louny a Slaným vede přes Chlumčany, Vrbno nad Lesy, Peruc a obce ve Středočeském kraji. Její trasa značně kličkuje, pro lidi z vesnic je rychlejší dojet do Loun nebo Slaného autem. Ne každý ale takovou možnost má. „Pro Peruc je zachování vlakového spojení mezi Louny a Slaným důležité. Je to naše jediné přímé spojení do Slaného, je pro nás v několika ohledech spádové město. Je tam nejbližší nemocnice, lidé od nás do Slaného jezdí k lékaři,“ popsal místostarosta Peruce Jan Vnouček. Vedení městyse se zrušením provozu na trati nesouhlasí a požaduje jeho zachování. Obává se, že případné nahrazení vlaků autobusy nebude pro cestující tak komfortní.

V Peruci se dostali do paradoxní situace. Hrozba ztráty vlaků přichází v době, kdy se mluví o výstavbě vysokorychlostní trati Poohří z Prahy do Loun a Mostu, jež by v těsné blízkosti městyse měla vést. Zda se bude vůbec stavět a zda z ní budou mít v Peruci prospěch, je ve hvězdách.

O vlaky nechtějí přijít

Trať Žatec – Lužná u Rakovníka postupně pozbyla významu v posledních třech desítkách let. Doby, kdy po ní jezdily osobní vlaky na trase Praha – Žatec – Chomutov či rychlíky dál do Karlových Varů, Chebu a do Německa, jsou dávno pryč. Cestující se přesunuli do aut a autobusů. Přesto třeba v Deštnici u Žatce o zachování osobních vlaků na zmíněné trati stojí.

„Byli bychom rádi, kdyby vlaky jezdily dál. Zastávku máme blíž, cestování je pohodlnější, vlaky k nám historicky patří,“ sdělila starostka Martina Vokurková. Před pár měsíci Středočeský kraj spustil provoz autobusového spoje mezi Prahou a Žatcem, který část trasy vlaků kopíruje. „Jsme za autobus rádi, získali jsme tím přímé spojení s Prahou a navíc autobusové spojení i o víkendu, což jsme dřív neměli. Ale byli bychom rádi, kdyby zůstaly i vlaky,“ dodala starostka.

O osudu zmíněných dvou tratí se rozhodne v následujících měsících. V okrese Louny skončil na čas provoz osobních vlaků mezi Podbořany a Kadaní a také mezi Mostem a Lovosicemi. Nyní jezdí na Doupovské dráze letní víkendové turistické spoje, denní provoz na Švestkové dráze přes České středohoří se obnovil v závěru roku 2019.