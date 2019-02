Průzkum: Krajské volby by teď vyhráli komunisté

Ústecký kraj – Krajské volby, které se budou konat příští podzim, by podle aktuálního průzkumu agentury SANEP v regionu opět vyhráli komunisté. Ještě před čtyřmi měsíci by přitom nejvíc lidí dalo hlas hnutí ANO 2011 a komunisté by skončili druzí.

Oldřich Bubeníček. | Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Na třetím místě se stále drží ČSSD s 18 procenty. S odstupem devíti procent se na čtvrté příčce umístili Severočeši.cz, na pátou kleslo hnutí Pro! Kraj, které bylo v červenci čtvrté. Pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do krajského zastupitelstva by podle průzkumu ještě těsně překročila ODS. Ve skutečnosti by ale mohlo být všechno jinak. „V této době předvolební průzkumy ukáží nanejvýše momentální neurčitou náladu mezi lidmi. Dokonce i předvolební průzkumy měsíc před volbami jsou značně nejisté. Kromě skalních příznivců ČSSD a KSČM se řada nerozhodných voličů rozhoduje pocitově až úplně na poslední chvíli," zdůrazňuje politolog Zdeněk Zbořil. Stávajícího hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka z KSČM i tak výsledky průzkumu potěšily. „Dovolím si říct, že to je ukázka podpory občanů, kteří vidí, že plníme to, co jsme slíbili. Naším cílem bude obhájit výsledky posledních krajských voleb," říká hejtman Bubeníček. Kandidátku začnou komunisté sestavovat tento týden na okresních konferencích. Kompletní seznam jmen bude znám až v únoru po krajské konferenci. Lídrem bude pravděpodobně sám Bubeníček, kterého už krajský výbor nominoval. ANO bude ztrácet Hnutí ANO si od minulého průzkumu pohoršilo o jednu pozici. A podle politologa z ústecké univerzity Daniela Kroupy může ztrácet dál. „Kdo ví, jak se situace bude vyvíjet. Kvůli problémům na magistrátu může ANO citelně ztratit v Ústí nad Labem," předvídá Kroupa. Velký úspěch nepředpokládá ani předseda nedávno vzniklé oblastní organizace ANO v Ústí nad Labem Petr Nedvědický. „V zastupitelstvu nyní není žádný ze zástupců ANO, což bude mít na volbu občanů bohužel nějaký dopad. Zcela upřímně se domnívám, že i když volby budou až za rok, tak extrémní šance není," myslí si Nedvědický. Kdo hnutí povede do krajských voleb, ještě není jasné. „Evidujeme několik návrhů, vybráno bude pravděpodobně v prosinci," říká krajský manažer hnutí ANO Jakub Komárek.

„Krajská organizace věří, že občané v Ústí nad Labem pochopili, že hnutí ANO nesouhlasí s červnovým pučem a zmíněné osoby vyloučilo ze svých řad," dodává. Podle odborníků je pro Ústecký kraj typické, že směřuje doleva. „Do značné míry to je důsledek problémů s nezaměstnaností a vyloučenými lokalitami," zdůrazňuje politolog Zbořil. Průzkum společnosti SANEP probíhal na konci října a začátku listopadu, zúčastnilo se ho 648 lidí od 18 do 69 let. Vzorek oslovených odpovídal věkové, vzdělanostní a sociální skladbě obyvatel Ústeckého kraje. Statistická chyba činí 2,5 procenta.

