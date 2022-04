„Rozhodli jsme se, že recesistický prvomájový průvod letos nebudeme pořádat, tuto část slavností tentokrát zcela vynecháme. Průvod totiž vždy v minulých letech býval plný sovětských nebo ruských vlajek, znaků, nápisů oslavujících Sovětský svaz, někdy i vojáků v uniformách. Teď po útoku Ruska na Ukrajinu nechceme naši slavnost vůbec žádným způsobem spojovat s ničím ruským ani sovětským, a to ani v duchu případné recese,“ sdělila pro Noviny zblízka Věra Melicharová, předsedkyně kulturní a školské komise města Kryry a členka pořadatelského týmu kryrských slavností. „Nechceme ani dávat příležitost ke vzniku nějakých případných sporů mezi návštěvníky nebo k tomu, aby lidé cokoli špatně pochopili. Nechceme do našeho svátku v Kryrech míchat politiku, chceme jen to, aby se lidé dobře a spokojeně bavili,“ dodala.