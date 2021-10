Péče o pacienty v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech je v ohrožení. Zařízení se stejně jako další podobná v Česku dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů, někteří z těch současných navíc chtějí z lounské nemocnice odejít. Kvůli závažnosti situace se rozhodl rezignovat její ředitel Pavel Kráčmer. Ministerstvo zdravotnictví slibuje pomoc. Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech léčí pacienty ze širokého regionu, je jedinou v Ústeckém kraji.

Zařízení má padesát lůžek, polovinu na dívčím a polovinu na chlapeckém oddělení. Na různé typy úvazků zaměstnává několik lékařů, dva dali výpověď. Po jejich odchodu by zůstal na každém oddělení jen jeden. „Chod nemocnice jako takové by ohrožený nebyl, kvalita péče o děti ale ano,“ sdělila Fabienne Kosová, primářka Dětské psychiatrické nemocnice. Ta je jednou ze tří takových zařízení v Česku. Už nyní jsou čekací doby pro přijímání malých pacientů s problémy psychiatrického rázu dlouhé, jakékoliv zhoršení kvality péče v Lounech by znamenalo další problém.

Kvůli personální situaci v nemocnici v úterý 5. října rezignoval její ředitel Pavel Kráčmer. „Nezlobte se, nechám to bez komentáře,“ sdělil na dotaz Deníku. Zařízení vedl šest let. Podle ministerstva zdravotnictví stojí za jeho krokem snaha najít nové řešení složité situace v této instituci. „Pavel Kráčmer odvedl v Lounech práci, za kterou bych mu chtěl poděkovat. Nyní je však třeba zapracovat na dalším kvalitativním posunu, a především dotažení akreditace pro specializační vzdělávání lékařů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nemocnici dočasně vede ředitel Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice Jiří Tomeček. Nové vedení bude muset podle ministra urychleně začít pracovat na personální stabilizaci lounského zařízení. „Ano, to je mým hlavním úkolem. Pokusím se přesvědčit lékaře, aby se svými výpověďmi ještě vyčkali,“ řekl Jiří Tomeček.

Hlavním problémem lounské nemocnice podle jeho slov je, že není akreditovaným pracovištěm dětské a dorostové psychiatrie. „Z tohoto důvodu se mladým lékařům působení v ní nezapočítává do povinné praxe v oboru před zkouškami,“ vysvětlil Jiří Tomeček jeden z důvodů, proč je lékařů v Lounech málo. Aby se zařízení stalo akreditovaných pracovištěm, musí splňovat určité personální a technické podmínky. „Ty technické splňuje, personální ne. Je to začarovaný kruh, s jeho rozpojením musí pomoci ministerstvo zdravotnictví. Je třeba určitých legislativních změn,“ vysvětlil Jiří Tomeček. „Potřebu lounské dětské psychiatrické nemocnice cítíme všichni,“ dodal.

Jen tři podobná zařízení v zemi

V Česku fungují jen tři samostatné dětské psychiatrické nemocnice, kromě Loun jsou v Opařanech na Táborsku a ve Velké Bíteši v okrese Žďár nad Sázavou. Dohromady mají 190 lůžek. Další jsou na dětských odděleních v psychiatrických nemocnicích a léčebnách pro dospělé.

Podle Vladimíra Andrejcha, regionálního manažera Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR pro Ústecký kraj, je lékařů v oboru dětské a dorostové psychiatrie v Česku málo. „Řada z nich do Loun dojíždí z Prahy, kde mají privátní ambulance. Sehnat za ně náhradu bude složité,“ řekl.

Ministerstvo zdravotnictví i po konzultacích s odbory připravuje výběrové řízení na nového ředitele Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. „Jeho hlavním úkolem bude stabilizovat situaci a urychleně začít pracovat na získání akreditace pro specializační vzdělávání,“ potvrdil Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Podle něj má tento resort zájem na zachování kvalitní péče o dětské pacienty v Lounech.

Dětská psychiatrická nemocnice Louny je státní příspěvkovou organizací, v přímé řídící působnosti ministerstva zdravotnictví. Je určená pro děti a mladistvé od 3 do 18 let. Poskytuje zdravotní služby v oboru dětská a dorostová psychiatrie v rámci lůžkové a ambulantní péče. Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.

Historie psychiatrická nemocnice v Lounech sahá do roku 1961, původně sídlila v prostorách augustiniánského kláštera v nedalekém Dolním Ročově. V roce 1996 se kvůli vrácení kláštera církvi přestěhovala do hotelu Graf v Lounech. Začátkem listopadu 2009 se znovu stěhovala tentokrát do zadní části areálu nemocnice v Lounech.