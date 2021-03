Laboratorní testy ptačí chřipku odhalily u uhynulé labuti nad jezem na Ohři v Žatci, konkrétně jde o vir typu A(H5N8). K jeho přenosu na člověka v Evropě nikdy nedošlo, lidé se tak nemusejí bát procházek či sportování u řeky. Při dodržení základních hygienických pravidel není nebezpečné ani krmení labutí či kachen, což je na zimovišti vodního ptactva ve městě oblíbená činnost hlavně rodin s dětmi. Pokud lidé najdou další uhynulé ptáky, měli by to oznámit.

Daleko větší nebezpečí hrozí chovatelům drůbeže v Žatci a okolí. Pokud by se nákaza u nich potvrdila, vyvstala by nutnost zlikvidovat celý chov. Ve městě a blízkém okolí je patnáct velkokapacitních odchovů s desítkami tisíc kusů drůbeže a celá řada drobných chovatelů. Zatím naposledy se v regionu kvůli ptačí chřipce vybíjela zvířata v roce 2017 u chovatele na hranici Chomutovska a Žatecka. „Informovali jsme chovatele, že musí dodržovat biologickou ochranu svých chovů. Pokud by se u nich výskyt nákazy projevil, byl by to velký problém, musel by se celý chov zlikvidovat a prostory vydezinfikovat,“ sdělil ředitel ústecké pobočky Státní veterinární správy Petr Pilous.

Podle jeho slov se ale v daleko větší míře vybíjejí chovy drůbeže kvůli výskytu salmonely. Její nebezpečí pro zdraví člověka spočívá ve špatně upravených vejcích nebo kuřecím mase.

Oslovení velkochovatelé drůbeže v Žatci a okolí se snaží dodržovat ochranu svých provozů bez ohledu na současný výskyt ptačí chřipky u jedné uhynulé labutě. „Přísná opatření máme nastavená dlouhodobě, snažíme se je dodržovat pořád a všude,“ sdělil vedoucí provozu rodičovských chovů drůbeže společnosti Xaverov Dušan Kaňa. Firma patří k významným producentům vajec a brojlerů v ČR, v Žatci má farmu v lokalitě na Astře. „Shodou okolností je nyní prázdná, haly v Žatci budeme naskladňovat drůbeží na přelomu dubna a května,“ dodal.

Obezřetní by měli být rovněž drobní chovatelé. „Drůbež by měli krmit a napájet v místě, kam se nedostanou volně žijící ptáci. Při chovu kachen a hus by měli dbát na to, aby se třeba na vodní ploše nedostaly do kontaktu s těmi divokými,“ doporučil Petr Pilous.

Jedním z chovatelů drůbeže v Žatci je Růžena Kubešová. „Zprávu o výskytu ptačí chřipky u labutě v Žatci jsem zaznamenala. Žádné úpravy chovů jsem nedělala, krmítka mám uzpůsobená tak, aby se k nim volně žijící ptáci nedostali,“ sdělila.

Řada Žatečanů využívá oblast řeky Ohře k procházkám a sportování. Že mohou narazit na další uhynulé ptáky, dokládá zkušenost Kamily ze Žatce. „Viděla jsem v minulých dnech jednu mrtvou labuť a dvě kachny kousek od železného mostu na pravém břehu Ohře,“ řekla. Podobné nálezy by měli lidé oznámit městské policii, na žateckou radnici nebo veterinářům. „Platí, že by se mrtvých ptáků neměli dotýkat,“ dodal Pilous. Podle jeho slov je výskyt ptačí chřipky u vodních ptáků celkem běžný, ne pro všechny je smrtelná.

V únoru přišla z Ruska zpráva, že tamní zdravotníci zaznamenali první přenos kmene viru ptačí chřipky A(H5N8) na člověka ve světě. Na konci loňského roku se nakazilo sedm pracovníků drůbeží farmy na jihu země. K přenosu viru z nakaženého člověka na jiného člověka nedošlo. Světová zdravotnická organizace uvádí, že přenos viru A(H5N8) z ptáků na člověka nelze vyloučit, ale pravděpodobnost, že se tak stane, je podle ní nízká. „V Evropě žádný takový případ zaznamenám nebyl. Lidé se nemusí bát kolem Ohře chodit, nemusí se ani bát u řeky krmit labutě nebo kachny,“ sdělil Petr Pilous. Připomněl ale, že by lidé měli věnovat pozornost tomu, čím vodní ptáky krmí. Čerstvé nebo plesnivé pečivo je může zabít.

Ptačí chřipku způsobuje několik virů. V minulosti se jich objevila celá řada, k těm nejnebezpečnějším zřejmě patří H5N1, který se rozšířil v roce 1997 v Asii.