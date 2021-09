Město za 1,6 milionu korun nakoupí stacionární měřič rychlosti včetně programového vybavení, v září to schválili zastupitelé.

„Uvedení systému do provozu je plánováno na konec letošního roku,“ sdělila vedoucí odboru dopravy lounské radnice Blanka Sunkovská. „Hlavním smyslem je zklidnění dopravy, tedy zpomalení aut v obou lokalitách,“ dodala.

Půjde o Husovu ulici poblíž pošty a ulici 28. října v blízkosti Základní a mateřské školy Kpt. Otakara Jaroše. Radnice zřídí dvě stanoviště na měření, radar ale koupí jen jeden. V místech se bude střídat, řidiči o tom, kde zrovna je a kde se tedy měří, vědět nebudou. „Radar bude měřit v obou směrech a bude se měřit i rychlost motorek,“ upozornila Sunkovská. Běžné radary totiž u motocyklů nevyfotí registrační značku, která je umístěná jen na zadní části stroje. Tím, že se v Lounech chystá měření v obou směrech, motorkáři o tuto „výhodu“ přijdou.

Husova a 28. října nejsou jediné dvě ulice, kde by chtěla lounská radnice měřit rychlost aut. Vytipovány jsou také ulice SNP v lokalitě u Luny, tedy bývalý průtah městem, nebo Vladimirská ulice pod sídlištěm U Spravedlnosti.

Agendu spojenou s měřením rychlosti aut bude zpracovávat odbor dopravy lounské radnice. Vybrané peníze posílí rozpočet města. „Počty úředníků se navyšovat nebudou, protože v rámci reorganizace na začátku tohoto roku se jedno tabulkové místo ušetřilo pro potřeby právě této agendy,“ vysvětlila vedoucí odboru dopravy.

Dodavatel radaru a příslušného vybavení vzešel z výběrového řízení, které radnice vypsala letos na jaře. „Město obdrželo tři nabídky. Radní schválili výběr firmy CAMEA Technology Brno, její nabídková cena činí 1,67 milionu korun,“ sdělila Iveta Rulfová z odboru správy majetku lounské radnice.

První stacionární radar v okrese

Město Louny se stane prvním v okrese, kde stacionární radar zavedou. Kromě Policie ČR měří rychlost aut také strážníci v Cítolibech, zajíždějí s ním i do nedalekých Lenešic. Také v Lounech původně plánovali, že ruční radar dostanou strážníci.

„Na základě doporučení dopravního inspektorátu Policie ČR a následně dopravní komise rozhodla rada města o měření rychlosti pomocí plně automatického stacionárního měřiče rychlosti 24 hodin denně. Důvodem bylo zejména to, že ručním laserovým měřičem nelze provádět měření na problematických místech v Lounech, neboť není dostatek prostoru pro bezpečné zastavení vozidel a vyřízení přestupků,“ vysvětlila Sunkovská. „Především ale u všech měřičů s lidskou obsluhou nelze využít legislativní úpravu ohledně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla,“ dodala. Zjednodušeně řečeno, pokud by hlídka řidiče nezastavila a neztotožnila tak toho, kdo spáchal přestupek, mohli by majitelé aut využívat institut osoby blízké a tím pádem se placení pokuty vyhnout.

I v případě stacionárního radaru nemá majitel auta povinnost řidiče úřadům sdělit, musí ale počítat s tím, že řízení o přestupku na základě jeho odpovědnosti za provoz vozu zahájí ve správním řízení s ním.

A jaké finanční postihy řidičům za překročení rychlosti v Lounech hrozí? O její výši rozhodne úředník radnice, záležet bude, o kolik řidič rychlost překročí. Sankce by se měla pohybovat od stokorun do 2 500 korun. Pokud řidič částku uhradí ve stanoveném termínu, přestupek se nezapíše do evidence a nepřičtou se mu trestné body.

V případě, že nezaplatí a věc půjde do správního řízení, pak je postih vyšší a přidělují se i body. V něm jsou stanovené sankce 1 500 až 2 500 korun v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 km/h a 2 trestné body; v případě překročení rychlosti o 20 km/h a víc hrozí postih 2 500 až 5 000 korun a tři trestné body. Pokud řidič překročí rychlost o 40 km/h, čeká ho pokuta 5 000 až 10 000 korun a současně zákaz řízení na dobu 6 až 12 měsíců a pět trestných bodů k tomu.