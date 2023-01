Od ledna do května radary měřily v ulicích Husova a 28. října, z důvodu rekonstrukce komunikace ve druhé zmíněné ulici se jeden z nich přesunul před létem do Vladimirské. Řidiči si na radary postupně zvykli, přestupků během roku ubývalo. „Měření bylo zahájeno v lednu 2022. Zpočátku se jednalo o vysoký počet případů překročení nejvyšší povolené rychlosti, v lednu jich bylo 906 a v únoru 1122. Dle očekávání pak došlo k poklesu na přibližně poloviční úroveň. V letních měsících, kdy je obecně provoz na pozemních komunikacích vyšší, se jednalo o 651 přestupků v červenci a 760 v srpnu. Následoval pokles na úroveň nižší než před prázdninami (září 388, říjen 286), koncem roku ještě nižší (listopad 149, prosinec 133),“ přiblížil mluvčí města Loun Marcel Mihalik.

„Četnost přestupkového jednání v ulici 28. října byla vyšší, než je v ulicích Vladimirská a Husova, takže po opětovné instalaci měřicího zařízení do ulice 28. října předpokládáme navýšení počtu případů na loňskou předprázdninovou úroveň,“ dodal Mihalik. K přesunu radaru zpět do ulice 28. října by mělo dojít během letošního roku.

Auto spojí s majitelem

Systém v Lounech je nastavený tak, že zaznamenané překročení nejvyšší dovolené rychlosti je z měřicího zařízení odesíláno městské policii, která provádí potřebné úkony: například pomocí registrů „spojí“ vyfotografované auto s jeho majitelem. Pak věc oznámí odboru dopravy. „Po obdržení informací od městské policie náš úředník na přestupcích vyhotoví a odešle výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla na základě takzvané objektivní odpovědnosti,“ vysvětlila před časem vedoucí odboru dopravy lounské radnice Blanka Sunkovská.

Za loňský rok městská policie oznámila na radnici celkem 6845 přestupků. Úřad odeslal 6731 výzev s předepsanou částkou 5,2 milionu korun. Přestupci uhradili 5320 výzev o částce 4 miliony korun. „Na výzvu pokutu neuhradí zhruba jedna čtvrtina hříšníků,“ potvrdil Marcel Mihalik.

Tyto případy jsou pak řešené ve správním řízení. Stejně jako některé další, například ty, při kterých dojde k překročení rychlosti o 40 kilometrů v hodině a více. Takových případů loni radnice řešila 16, mezi nimi i zmíněného hříšníka s rychlostí 128 kilometrů v hodině. Řidičům hrozí pokuta od pěti tisíc do deseti tisíc korun, zákaz řízení od šesti do dvanácti měsíců a pět bodů.

Na druhou stranu pokud někdo překročí povolenou padesátku jen o pár kilometrů v hodině, postihu se bát nemusí. Radary v Lounech jsou nastavené na rychlost o něco vyšší, než je 50 kilometrů v hodině. „Radary jsou nastavené na 57 kilometrů za hodinu, v tu chvíli řidiči tachometr ukazuje rychlost přibližně 60 kilometrů v hodině. Setkáváme se s tvrzeními, že jsou řidiči postihováni za rychlost třeba 54 kilometrů za hodinu, ale skutečnost je jiná,“ přiblížil mluvčí města.

Vysoký preventivní účinek

Jeho vedení si novinku v podobě radarů pochvaluje. „Jak se ukázalo, preventivní účinek je vysoký. Takže spokojenost, hlavní cíl to splnilo. Bydlím v Husově ulici, tam opatření zafungovalo, řidiči jezdí pomaleji,“ sdělil starosta Milan Rychtařík. „Třeba v pátek a sobotu večer se tam předváděli rychlou jízdou mladí řidiči sjíždějící se k diskotéce, to se už nestává,“ dodal.

Podle jeho slov vedení města uvažuje o nákupu dalšího radaru, aby se počet míst, kde se měří, mohl zvýšit. „Problémových lokalit máme v Lounech víc,“ řekl starosta.

Navýšení počtu míst s úsekovým měřením je v kompetenci vedení města, místo, kde úsekové měření má probíhat, schvalují dopravní policisté. „Procesu předchází měření informačního radaru, jednoduchá projektová dokumentace k samotnému umístění radaru a hlavně stanovení oprávněných důvodů, proč v tomto místě chceme měřit. To je například blízkost školy, školky nebo častý výskyt dopravních nehod,“ popsal Mihalik. Dopravní komise v minulosti vytipovala pro možné umístění radaru ulici SNP u Luny, tam ale výsledky z informačního radaru podle něj časté porušování rychlosti nepotvrdilo.

Jaké postihy hrozí?

Malé překročení o 1-5 km/h

pokuta až 1000 Kč (nebo až 2500 Kč ve správním řízení), body a zákaz řízení se neudělují

Střední překročení o 6-19 km/h

pokuta až 1000 Kč (nebo až 2500 Kč ve správním řízení), 2 body do bodového hodnocení řidiče, zákaz řízení se neuděluje

Vyšší překročení o 20-39 km/h

pokuta až 2500 Kč (nebo až 5000 Kč ve správním řízení), 3 body do bodového hodnocení řidiče, možný zákaz řízení na 1 až 6 měsíců (jedná-li se o stejný opakovaný přestupek)

Vysoké překročení o 40 a více km/h

pokuta až 10 000 Kč ve správním řízení (pokuta na místě se neuděluje), 5 bodů do bodového hodnocení řidiče, zákaz řízení na dobu 6-12 měsíců