Radek Reindl a Karel Honzl povedou Podbořany počtvrté

Podbořany - V Podbořanech je koalice už domluvená. Současné vedení má pokračovat.

Starosta Radek Reindl (vlevo) a místostarosta Karel Honzl povedou město dál.Foto: Deník/Petr Kinšt

„Upečeno!“ V Podbořanech už vědí, kdo povede město. Vítězní Podbořanští patrioti uzavřeli dohodu s ODS, ČSSD a KDU ČSL. Starostou má zůstat Radek Reindl (ODS), který dostal nejvíce hlasů, načne už čtvrté období.

Definitivní stvrzení povolebních dohod přinese sice až ustavující zastupitelstvo, které se bude konat pravděpodobně 31. října, zdá se ale, že vše podstatné je dojednáno. Potvrzují to zástupci všech koaličních stran ve městě. „Uzavřeli jsme koalici s ODS, ČSSD a KDU-ČSL a dohodli jsme se na hlavních bodech našeho programu,“ informoval Deník Petr Ráliš, lídr sdružení Podbořanští patrioti, které ve městě vyhrálo volby. Získalo 22,98 % a pět mandátů. Žádný z jejich zastupitelů ale neaspiroval na nejvyšší posty ve vedení města, v Podbořanech mají podle dohody pokračovat současní starosta a místostarosta. „Koaliční strany se dohodly na nominaci Radka Reindla z ODS na starostu a Karla Honzla z ČSSD na místostarostu,“ řekl Ráliš.

Opět se tak potvrdilo, že vláda v Podbořanech je velmi stabilní. Vždyť od sametové revoluce je vedli jen tři lidé. Pár měsíců Jaroslav Kučera, pak do roku 2006 Josef Čerňanský a čtvrté volební období má nyní načít duo Reindl - Honzl. Radek Reindl s Karlem Honzlem také dostali od lidí nejvíce hlasů.

Koalice se chce zaměřit například na bezpečnost a pořádek ve městě. Znovu se tak začíná mluvit o možnosti zřízení malé městské policie. Shoda panuje také na výstavbě sportovní haly. „Naše programy s koaličními partnery jsou hodně podobné. Jsem rád, že jsme se dohodli a budeme pokračovat v rozdělané práci. Průnik programů zahrneme do hlavních úkolů pro příští roky,“ potvrdil dohodu také Radek Reindl. ODS, která minulé troje volby vyhrála, získala od voličů 20,1 % hlasů a čtyři mandáty. ČSSD má tři zastupitele a KDUČSL dva. V radě by podle návrhů měli zasednout ještě Petr Ráliš, Tomáš Vaněk (Podbořanští patrioti), Milan Jedlička (ODS), Jiří Marhold (ČSSD) a Stanislava Čapková (KDU-ČSL).

Komunisté mají tři mandáty, nejvíce nespokojené je nyní sdružení Naše Podbořansko, které vede oponent současného vedení Leo Peterka. To skončilo třetí, získalo 16,99 % a čtyři mandáty. Koalice s ním ale do vedení města nepočítá. „Nikdo nás k jednání nepřizval, i když jsme měli zájem. Návrh vedení města se nám nelíbí. Doufáme, že ostatní budou ctít demokratického ducha voleb. Jsme třetí stranou a na základě výsledků požadujeme místo v radě města,“ uvedl Leo Peterka. Podle něj z výsledku voleb vyplynulo, že si lidé nepřejí pokračování současného starosty. „Nelíbí se nám také, že do rady kandiduje zaměstnanec knihovny, tedy města,“ dodal.