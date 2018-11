Radek Reindl a Karel Honzl povedou společně Podbořany i nadále. Už počtvrté

Podbořany /FOTO/ - Zastupitelé Podbořan potvrdili na ustavujícím zasedání dosavadní vedení města. Vyměnili se tři ze sedmi radních.

Prvním mužem Podbořan bude i nadále Radek Reindl (ODS), ve vedení města je už dvacet let. Nejprve byl osm let místostarostou, následně dvanáct starostou. A bude pokračovat. Ve funkci starosty načíná už čtvrté volební období, stejně jako místostarosta Karel Honzl (ČSSD). „Myslím, že i po těch letech mám určitě městu co dát. Mám ještě mnoho a mnoho myšlenek a nápadů, jak Podbořany posunout. Těším se na další práci, unavený rozhodně nejsem. Znovuzvolení mne moc potěšilo, je to takové ocenění, že to snad neděláme tak špatně,“ reagoval staronový starosta Radek Reindl na dotaz, zda není po dvaceti letech ve vedení Podbořan již unavený.

Pro Reindla hlasovalo 14 zastupitelů z 21. Na post starosty byl navržen také Jan Nachtmann (Naše Podbořansko), pro něj ale zvedla ruku jen čtveřice zastupitelů. Kuriozitou je, že pro něj nehlasoval jeden z členů sdružení, které jej navrhlo, a to proto, že se po přestávce nestihl včas vrátit.

V Podbořanech se po volbách dohodly na spolupráci v zastupitelstvu čtyři subjekty – vítězní Podbořanští patrioti (5 mandátů), ODS (4), ČSSD (3) a KDU – ČSL (2). Disponují 14 hlasy z 21.

Hladce proběhla i volba místostarosty. Také čtvrté volební období načne Karel Honzl (ČSSD), i on získal 14 hlasů. O protikandidátce Jarmile Jaroschové (Naše Podbořansko) se už nehlasovalo.

Cílem je dobré hospodaření

Staronové vedení Podbořan představilo také cíle pro další čtyři roky. Chce dobře hospodařit, nadále bez dluhů, růst by podle plánů měla hodnota majetku města.

A jaké mají být hlavní investice? „Určitě chceme vybudovat sportovní halu, jsem přesvědčen, že bude brzy v Podbořanech stát. Dalším plánem je rekonstrukce budovy bývalého finančního úřadu a využití přilehlých pozemků. Mají velký potenciál pomoci vyřešit situaci s parkováním v centru. Chceme také připravit další stavební parcely ve městě,“ uvedl pro Deník Reindl.

Do hry se také vrací myšlenka městské policie, většina stran se na tom shoduje. Bude se o tom znovu jednat. Nejvíce se mluví o formě malého sboru, například se strážníky, kteří by sloužili jen v nějaký čas, nepravidelně. Největší potíže ale bude město pravděpodobně mít se sehnáním strážníků.

Pozměněné je v Podbořanech složení rady města. Ze sedmi členů jsou tři noví. Starosta a místostarosta jsou členy automaticky, zvoleni byli ještě Stanislava Čapková (KDU – ČSL), Milan Jedlička (ODS), Petr Ráliš a Tomáš Vaněk (oba Patrioti) a Jiří Marhold (ČSSD). Ten získal vůbec největší podporu, hlasovalo pro něj 20 zastupitelů.

Jedno místo v radě si nárokovalo také sdružení Naše Podbořansko. „Návrh vedení města se nám nelíbí. Doufáme, že ostatní budou ctít demokratického ducha voleb. Jsme třetí stranou a na základě výsledků požadujeme místo v radě města,“ uvedl před hlasováním Leo Peterka. S výsledky voleb vedení města pak určitě spokojen nebyl. Ivo Švarc, který za Naše Podbořansko do rady kandidoval, získal jen 6 hlasů a radním se nestal.