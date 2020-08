Oslovené obce žádné své velké investice letos zatím nerušily, pomohly také naspořené peníze z minulých let. „Velké investice, které jsme si pro letošek naplánovali, uděláme. Mohli jsme toho ale udělat víc. Kompenzace nám pokryly zhruba polovinu propadu příjmů,“ sdělil starosta Lubence na Podbořansku Jiří Chaloupecký s tím, že obec sáhla do svých finančních rezerv. K větším akcím, které v Lubenci letos proběhnou, patří oprava střechy na jednom z panelových domů, rekonstrukce chodníku nebo dokončení závlahy na fotbalovém hřišti.

Také v Dobroměřicích na Lounsku letošní největší investice propad příjmů neohrozil. Tento týden začala rekonstrukce Jiráskovy ulice za čtyři a půl milionu korun, za pár dní se má začít s opravami chodníku podél obecního úřadu a kostela za milion korun. Na ty se obci povedlo získat dotaci ve výši 95 procent nákladů. „Propad v příjmech každopádně máme. Jak vysoký, to bude jasné na konci roku. Naše letošní investice ale propad neohrozil díky naspořeným penězům obce z minulých let. Uvidíme, jak to bude v dalších letech,“ nastínila dobroměřická starostka Ivana Sihlovcová.

V příštích letech mají v této obci na Lounsku v plánu investice hlavně do veřejných prostranství v Malých Dobroměřicích a u bývalé školy, chystá se i rekonstrukce jejího vnitřku. Přestěhovat by se tam měl také obecní úřad. „Připravujeme mnoho projektů, otázkou je, na co mít budeme a na co ne,“ přemítá starostka.

V Blatně na Podbořansku chtějí letos začít s rozsáhlou rekonstrukcí místních cest v délce několika kilometrů. Kolik to bude obec stát, ukáže výběrové řízení na zhotovitele, které obec připravuje. „Peníze na to máme,“ sdělil starosta Václav Beneš.

Tuchořice na Žatecku měly ke konci července oproti loňsku výnos na daních o 911 tisíc korun nižší. I přes kompenzační příspěvek očekávají na konci roku zhruba dvoumilionový propad v rozpočtu. „Díky naspořeným penězům jsme zatím nic odkládat nemuseli,“ sdělil starosta Ladislav Kubelka. Největší letošní výdaj spočívá v nákupu nového auta pro dobrovolné hasiče.

Rovněž ve Vroutku na Podbořansku žádné velké škrty v investicích nedělali. „Máme nějakou finanční rezervu, uvidíme na konci roku. Propad příjmů pocítíme spíš v příštím roce,“ řekl starosta Jaromír Kubelka.