Radnice v Lounech propojí aplikace Lepší místo a Zlepšeme Česko

Louny - Radnice v Lounech propojí dvě aplikace, které slouží jako nástroj rychlé komunikace mezi ní a občany. A to Lepší místo a Zlepšeme Česko.

Radnice v LounechFoto: Deník/Zdeněk Plachý

„Aplikace Lepší místo začne postupně přesměrovávat uživatele do aplikace Zlepšeme Česko, která plnohodnotně převezme fungování dosavadní aplikace,“ sdělila radnice.

Webová aplikace Lepší místo funguje v Lounech od roku 2015, nyní je do 28. října nefunkční z důvodu rekonstrukce. Poté budou moci lidé opět vkládat své tipy, co by se v Lounech mělo třeba opravit nebo zlepšit.