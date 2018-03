Radnice v Žatci prokoukne. Chystá se její oprava zvenčí i zevnitř

Žatec - Rekonstrukce počítá s novou fasádou, delším výtahem i klimatizací.

Radnice v Žatci.Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Výtah až do podkroví radnice, klimatizace v obřadní síni i zasedací místnosti nebo opravené toalety. To jsou některé z novinek, které čekají v práci na úředníky městského úřadu a jeho návštěvníky po rekonstrukci radnice v Žatci. Historická budova na centrálním náměstí Svobody projde proměnou za 39 milionů korun, z toho 28 uhradí dotace.

„Dělat se bude kompletní obálka budovy, to znamená rekonstrukce fasády, měnit se budou okna, dveře, vitráže v přízemí i střešní krytina. Součástí projektu bude oprava sociálních zařízení v celé radnici a také nové zakrytí atria, které bude opět skleněné. Nově ale bude zcela průhledné, aby bylo vidět na oblohu,“ řekla vedoucí odboru rozvoje a majetku města Kateřina Mazánková.

Novinkou bude klimatizace některých prostorů radnice. „Klimatizována bude obřadní síň, kde probíhají třeba svatby a vítání občánků. V létě musíme otvírat v místnosti okna, s klimatizací tam bude příjemněji,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.

Klimatizovaná bude také velká zasedací místnost, kde jednají zastupitelé. A některé kanceláře v podkroví radnice. Další novinkou bude protažení výtahu až do nejvyšších pater radnice, respektive do jejího podkroví. Nyní končí ve druhém patře, dál musí lidé po schodech. „Lidé se tak dostanou výtahem i do míst, kde má své kanceláře živnostenský úřad,“ přiblížila starostka.

Prohlídka historických fotografií

V prostoru radniční věže se chystá nová expozice. Lidé, kteří budou stoupat po schodech na vyhlídkový ochoz, si tak budou moci prohlížet například historické fotografie města.

Práce na rekonstrukci radnice by měly začít letos na přelomu léta a podzimu a skončit v průběhu příštího roku. „Nepočítáme, že bychom městský úřad během rekonstrukce uzavírali. Musíme to organizačně zvládnout tak, aby mohl fungovat i během prací,“ řekla Hamousová.

Žatecká radnice je významnou historickou památkou. Vyrostla ve 14. století, během staletí došlo k několika stavebním úpravám a rekonstrukcím. Poslední větší opravy proběhly v polovině devadesátých let 20. století. Od té doby se stav budovy postupně zhoršuje, kvůli hrozbě padajících částí fasády je kolem radniční věže od roku 2015 síť.

Budova radnice je jednou z několika historických památek v centru Žatce, které projdou rozsáhlou rekonstrukcí díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkem má do města přijít přes sto milionů korun. Ve městě se v nejbližších letech opraví synagoga, tzv. Mederův dům na náměstí 5. května a historický dům na Žižkově náměstí. Z peněz EU je také financovaná právě probíhající rekonstrukce domu, kde sídlí knihovna. Město Žatec by ze stejného zdroje chtělo získat dotaci na rozsáhlou přestavbu bývalého kláštera na vzdělávací a odpočinkové centrum.