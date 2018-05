Radnice v Žatci vypsala konkurz na ředitele ZŠ Jižní

Strážníci strážník Městské policie Louny. Požadované vzdělání: úsv. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce: Osvoboditelů 512 Louny, Občan České republiky, starší 21 let, bezúhonnost a spolehlivost dle Zák. 553/1991 Sb., tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Psovod výhodou. Další předpoklady ovládání PC - Microsoft a Excel, Outlook Expres, řidičský průkaz skupiny B, zbrojní průkaz skupiny D výhodou. , příspěvek na penzijní pojištění, poukázky na stravování, příspěvek na dovolenou, 4 dny zdravotního volna - sick day, náborový příspěvek 100 000,- Kč, možnost služebního bytu, Zájemci hlaste se telefonicky na č. 415 653 887, e-mailem:martin.svoboda@mplouny.cz nebo osobně na uvedené adrese. Pracoviště: Městská policie louny, Osvoboditelů, č.p. 512, 440 01 Louny 1. Informace: Martin Svoboda, +420 415 653 887.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidičk sk. C - profesní průkaz. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Podbořany, Cyrila a Metoděje 266, řidičské oprávnění skupiny C + profesní průkaz, stravné ve formě náhrad - diety, kontakt: 773586009, toman.is@seznam.cz. Pracoviště: Toman-inženýrské sítě a.s., provozovna podbořany, Cyrila a Metoděje, č.p. 266, 441 01 Podbořany. Informace: Leo Peterka, +420 773 586 009.