Přibližně sedmdesát metrů dlouhá lávka z roku 1984, kterou využívali pěší a dříve i osobní auta, je zavřená už více než dva roky – od prosince 2017. K opatření přikročilo vedení městyse Peruc, pod který Radonice spadají, poté, co se tehdy v Praze Troji zřítila lávka přes Vltavu postavená v osmdesátých letech 20. století podobným způsobem. Stejných mostů se po celé ČR tehdy uzavřela desítka.

Most v Praze se nečekaně zřítil kvůli korozi skrytých nosných ocelových lan. Podobné poškození vykazuje také lávka v Radonicích. „Rozhodující poškození je důsledkem nekvalitních prací už během výstavby v roce 1984, kdy byly ponechány kaverny v dobetonávce v oblasti nosných lan. Nosná lana lávky jsou dnes oslabena probíhající korozí v důsledku masivního zatékání z horního povrchu do konstrukce. Toto oslabení sice aktuálně není natolik závažné, že by hrozilo zřícení lávky, ale neumožňuje její provozování bez okamžitého zavedení příslušných opatření ve smyslu zostřeného průběžného sledování,“ vysvětlil Adam Svoboda z VUT.

Navrhl možnost lávku staticky zajistit například dodatečnou soustavou předpínacích kabelů tak, jak to VUT provedlo loni na obdobné lávce v Kroměříži. „Podmínkou pro prodloužení provozuschopnosti lávky po provedeném statickém zajištění je také realizace stavební obnovy celého svršku lávky, aby se zastavilo vnikání vody do nosné konstrukce,“ dodal. Lávka v Radonicích je podle něj opravitelná a z čistě technického hlediska není nutná její demolice.

Peruc čeká na závěrečnou zprávu

„Počkáme na závěrečnou zprávu, kterou bychom měli dostat v únoru, a pak rozhodneme, co s lávkou dál. Existuje i možnost, že by mohla být pro pěší znovu otevřená ještě před zahájením oprav,“ sdělil místostarosta Peruce Jan Vnouček.

Městys za dokončovanou diagnostiku mostu zaplatí přibližně půl milionu korun, další peníze má v letošním rozpočtu na zpracování projektové dokumentace. Vedení Peruce preferuje cestu opravy mostu před jeho demolicí a stavbou nového. Zatímco náklady na opravu se odhadují na zhruba deset milionů korun, nový most by vyšel podstatně dráž.

Loni provedená rekonstrukce zmíněné lávky v Kroměříži přes řeku Moravu stála přibližně sedm milionů korun. Staticky ji zajistilo šestatřicet nových ocelových lan, každé z nich o délce osmdesát metrů a průměru jeden a půl centimetru. „Lana jsou speciální, jsou chráněná proti korozi, takže jejich životnost je obrovská. Pokud by původní lana selhala, tak toto je systém, který lávku podrží, aby se nezřítila,“ vysvětlil už dříve Vlastimil Foltýn z odboru služeb kroměřížské radnice. Rekonstrukce podle stavbařů garantuje provoz lávky na dalších čtyřicet let.