Rákosníčkovo hřiště bude v Podměstí, petice lidí z druhé lokality zabrala

Žatec – Obyvatelé horní části Vrchlického ulice v Žatci si mohou oddechnout. Rákosníčkovo hřiště, proti kterému sepsali petici, se u nich stavět nebude.

Lokalita Podměstí v Žatci pod Libočanskou brankou. Tady by mělo vzniknout nové Rákosníčkovo hřištěFoto: Tomáš Kassal

Žatečtí zastupitelé rozhodli, že vyhrané hřiště bude ve druhé vytipované lokalitě – pod Libočanskou brankou na konci Hájkovy ulice v Podměstí. Dětské hřiště se má stavět v srpnu.

Kde hřiště bude, se v Žatci řešilo skoro tři měsíce. Že ve městě vyroste, se rozhodlo počátkem března. Radnice vytipovala dvě místa, kde by mohlo vyrůst a vypsala anketu. Přišlo 1120 platných hlasů, z toho 632 bylo pro Vrchlického ulici a 488 pro místo pod Libočanskou brankou. Lidé ve „vítězné“ lokalitě ale hřiště odmítli a sepsali proti tomu petici. Ve čtvrtek večer zastupitelé rozhodli o tom, že hřiště bude na prostranství pod Libočanskou brankou.

„Pro nás je dobře, že se hřiště tady stavět nebude. Bohužel v tom musíme být trochu sobečtí, nikdo by ale určitě nechtěl, aby měl hluk z hřiště přímo pod okny. A my bychom hřiště přímo pod okny měli,“ sdělil Vítězslav Jandl z Vrchlického ulice. „Na druhou stranu je to škoda. Hřiště bude určitě pěkné. Ale kdyby bylo o kus dál… Myslím, že si to zasloužilo důkladnější výběr lokality,“ dodal.

Ani druhé, nakonec vybrané místo pro hřiště není zřejmě úplně ideální. Někteří tamní obyvatelé se obávají, že ho „okupují“ mládežníci z řad nepřizpůsobivých obyvatel, kteří nedaleko bydlí.

Lokalit bylo na výběr hodně

„Uvažovalo se umístění někde u řeky Ohře? Tam dnes chodí spousta lidí s dětmi a hřiště by tam nevadilo nikomu,“ ptal se zastupitel Martin Štross. „Těch lokalit bylo hodně, které jsme zástupcům Lidlu představili. Oni měli poslední slovo. Vybrali Vrchlického ulici a místo v Hájově ulici. Lokality musely splnit celou řadu požadavků,“ sdělila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice.

„Loni jsme ze strany obyvatel Hájkovy ulice zaznamenali poptávku po hřišti. Opravilo se staré pískoviště, osadily se lavičky. Tato lokalita zapadá do poptávky obyvatel po hřišti,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová.

Klid, který si obyvatelé Vrchlického ulice odmítnutím hřiště zajistili, je podle starostky možná jen dočasný. „Podle územního plánu se mají za jejich paneláky stavět dva bytové domy,“ vysvětlila. Spolu s další plánovanou výstavbou rodinných domů na Kamenném vršku tam v budoucnu zřejmě potřeba nového hřiště stejně vyvstane.

Rákosníčkovo hřiště za jeden a půl milionu korun pro děti předškolního věku chce v Žatci v létě postavit společnost Lidl. Slavnostně se má otevírat v srpnu. O tom, že se bude v Žatci stavět, rozhodla aktivita obyvatel města při hlasování v anketě tohoto obchodního řetězce.