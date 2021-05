Mnozí obyvatelé největšího žateckého sídliště se ve středu večer podivovali nad tím, že "popeláři" odvážejí sklo z kontejnerů na tříděný odpad ve 22 hodin. Rámus, který tuto činnost doprovází, byl na Jihu hodně slyšet.

Ilustrační foto. | Foto: Karel Pech

"Dost mě to překvapilo. Zrovna jsem si šel lehnout do postele, měl jsem otevřené okno, bylo to hodně slyšet. Určitě to muselo někoho i vzbudit," řekl například Lukáš Kraus, obyvatel jednoho z bytů v panelovém domě v Javorové ulici.