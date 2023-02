V plné parádě. Po zimě se v Ředhošti opět rozjíždí hlavní sezona trhů

Po zimě se v Ředhošti, vesnici na pomezí Litoměřicka a Lounska, znovu naplno rozjíždí tamní obří trhy. Hlavní sezona odstartuje v neděli 5. března, v nabídce opět bude sadba, drůbež a další živá zvířata, vše pro zahradu, jarní a letní oblečení, levné potraviny, kvalitní zboží od malých řemeslníků, věci pro domácnost, prostě na co jen si vzpomenete. Víkend co víkend tam míří tisíce nakupujících z širokého okolí do stovek stánků. Pořadatelé chystají několik novinek.

Trhy v Ředhošti. | Foto: Deník/Karel Pech