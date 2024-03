Ředitel ŘSD: Dálnice D7 Praha – Chomutov bude hotová v roce 2028

Dálnice D7 Praha – Chomutov bude hotová v roce 2028. Letos chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájit stavbu všech tří posledních úseků ve Středočeském kraji, do dvou let pak chybějící část u Postoloprt. V podcastu ŘSD to uvedl generální ředitel tohoto státního podniku Radek Mátl.

Dálnice D7. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Petr Kinšt