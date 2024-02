Lounští radní se rozhodli vyhlásit konkurzy na pozice všech ředitelů a ředitelek škol, jejichž funkční období v letošním roce končí. „Cílem je zajistit, aby lounské školy byly dynamicky rozvíjející se moderní instituce. Jednou za několik let tedy vedení škol představí své vize a obhájí je v otevřené soutěži s dalšími zájemci. Pokud jsou ředitelé a ředitelky stále schopni a ochotni přinášet svým školám nové a nové impulzy a jejich představou je vést školy i několik období po sobě, jistě dokáží svou koncepci ve výběrovém řízení obhájit. Jedná se o motivační prvek, který patří ke každé vysoké manažerské a zodpovědné pozici,“ vysvětlila Zlata Náglová z tiskového oddělení lounské radnice.

První výběrové řízení v Lounech se týká ZŠ J. A. Komenského. Radní v minulých dnech odvolali její dosavadní ředitelku Danu Tužilovou. A to k 30. červnu, tedy k poslednímu dni šestiletého období. Podobné to bude v případě ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, kde je ředitelem Vlastimil Lisse, nebo v případě ZŠ Přemyslovců s Vlastimilem Hubertem v čele. Všichni tři ve vedení škol chtějí pokračovat a do konkurzů se přihlásí.

„Do konkurzu se samozřejmě přihlásím, protože mi na škole a lidech v ní velmi záleží a ráda bych se svým týmem posouvala školu kupředu, pracovala na započatých i budoucích projektech a připravovala naše žáky na život v moderním světě," uvedla Dana Tužilová. „Mám zájem pokračovat, práce je dost, chtěl bych školu dál posouvat,“ řekl Vlastimil Lisse. „Do konkurzu se přihlásím, mám zájem pokračovat ve funkci ředitele. Ve škole cítím podporu jak ze strany učitelů, tak i žáků. Čekají nás velké výzvy, například přístavba nad zázemím tělocvičny, kde vzniknou odborné učebny,“ sdělil Vlastimil Hubert.

Naopak v Žatci plošné konkurzy vedení města nechystá. Šestileté funkční období končí ředitelkám MŠ Bratří Čapků (Šárka Jílková), MŠ U Jezu (Dana Pechová) a ZŠ a MŠ Dvořákova (Zdeňka Hamousová), ředitelům ZŠ Komenského alej (Zdeněk Srp) a ZŠ Jižní (Martin Hnízdil). „V současné době dostali ředitelé úkol zpracovat novou koncepci rozvoje školy nebo školky na dalších šest let. S řediteli pak bude veden osobní pohovor při návštěvě jejich školy a školky. Na základě zpracované koncepce a pohovoru posoudí rada města, zda budeme vypisovat výběrové řízení nebo funkční období prodloužíme stávajícím ředitelům na dalších šest let. Přihlédnuto bude i k hodnocením ředitelů za jejich dosavadní funkční období,“ popsal žatecký místostarosta Pavel Pintr.

Oba ředitelé zmíněných základních škol Deníku potvrdili, že by chtěli ve funkcích pokračovat. „Záleží na zřizovateli, jak posoudí mé působení ve funkci. Pokud budu pokračovat, mám v plánu ještě dost vylepšení ve školním prostředí, rozvoj sociálních vztahů a vzdělávacího procesu,“ uvedl Zdeněk Srp. „Rád bych pokračoval v rozvoji školy, v plánu je rekonstrukce učeben, hřiště, tělocvičen. Mým cílem je zlepšením vybavenosti zpříjemnit žákům i zaměstnancům pobyt ve škole a přijímáním nových učitelů vnést do výuky nové a zábavné metody,“ sdělil Martin Hnízdil.

Žatecká radnice vyhlásí konkurz v případě MŠ U Jezu, protože tamní ředitelka odchází do starobního důchodu. „Chtěl bych paní ředitelce Pechové poděkovat za její celoživotní práci, kterou odvedla v rámci svého dlouholetého funkčního období. Její práce byla vynikající, což se pozitivně projevilo i na kvalitě rozvoje mateřské školky, vybavení a stavu budov. Patří jí za vedení města obrovský dík. Bude velmi těžké najít za současnou paní ředitelku adekvátní náhradu,“ řekl místostarosta Pavel Pintr.

Kdo rovněž ve funkci skončí, je ředitel Gymnázia Žatec. Výběrové řízení na uvolněné místo už zřizovatel školy, Ústecký kraj, vypsal. Od 1. srpna se funkce ujme někdo jiný. Miroslav Řebíček skončí v čele žateckého gymnázia po devatenácti letech ve funkci, ředitelem je od července 2005. „Tři roky jsem ve starobním důchodu, rád bych se vrátil do pozice řadového učitele. A to na částečný úvazek na průmyslovce v Kadani, kde bydlím a kde už nyní jeden den v týdnu učím tělesnou výchovu. Zřizovateli jsem své rozhodnutí, že nebudu v čele žateckého gymnázia pokračovat, před časem sdělil,“ řekl Miroslav Řebíček.

