Regionální muzeum Žatec je stejně tak jako podobná zařízení po celé ČR kvůli aktuálním covidovým opatřením úplně zavřené. V současné době ale jeho zaměstnanci připravují nové výstavy. A to jak v samotném muzeu, tak i ve Staré papírně nebo Křížově vile.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci | Foto: archiv

„Hned, jak to půjde, můžete ve Staré papírně navštívit výstavu Holubí pošta, která přiblíží fenomén holubí pošty od starověku až do moderní doby, chov holubů a významné osobnosti spojené s holubářstvím. V Křížově vile chystáme fotografie od Luďka Ovesného Zóna/ Černobyl. Ty připomenou 35 let od tragédie výbuchu jaderného reaktoru,“ přiblížilo muzeum.