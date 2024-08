K nejzávažnějšímu došlo letos v srpnu u nádrže Zaječice na Chomutovsku. Moldavan, který fyzicky napadl člena rybářské stráže, který je zároveň policistou, si v minulých dnech vyslechl obvinění ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě. Incident začal, když byl 43letý cizinec vyzván, aby předložil rybářský lístek a doklad totožnosti.

„Místo předložení požadovaných dokladů měl dotyčný nasednout do osobního vozidla a rozjet se proti poškozenému. Ten po nárazu upadl na kapotu a muž s ním měl popojet, zaparkovat a vystoupit. Poté mu měl ještě hrozit nožem a z místa pěšky odejít. Mezitím napadený člen rybářské stráže oznámil událost na linku 158 a na místo přijeli policisté. Ti následně podezřelého, který se tam vrátil pro své auto, zadrželi,“ popsala incident policejní mluvčí Pavla Kofrová. V případě odsouzení cizinci hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do šesti let, může být potrestán i vyhoštěním.