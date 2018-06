Řeka Ohře oslaví svůj den v Lounech. Program pobaví hlavně děti

Louny - Den Ohře, tradiční slavnost řeky, která putuje po jejím toku, se letos zastaví v Lounech. A protože se koná na závěr školního roku, v sobotu 30. června, bude program patřit především dětem.

Slavnosti Ohře v roce 2017Foto: DA Dolní Poohří

Slavnost, pořádaná Destinační agenturou Dolní Poohří, na oslavu řeky Ohře se už konala v Kadani či Žatci, letos přišla řada na Louny. Program bude probíhat v sobotu 30. června od 14 hodin na lounském výstavišti u řeky.

Na začátek programu projde výstavištěm od pokladen do amfiteátru průvod, v němž nebudou chybět Ohřinka, víla Egerie a Ohřínek. Atraktivním bodem programu, do něhož se může zapojit každý, bude neckyáda na Ohři, která bude probíhat od 14.30 do 15.30 hodin v prostoru od zahrádek k mostu. Zájemci se mohou přihlašovat předem v lounském infocentru i na místě před zahájením. Podmínkou účasti je pouze originální plavidlo. Kromě toho bude na řece k vidění i plavení voru. V půl čtvrté bude možné navštívit klubovnu vodních skautů a od 16 hodin začíná komentovaná prohlídka Veslařského klubu Louny.

Po skončení neckyády, v půl čtvrté, začne kulturní program v letním amfiteátru. Zahrnovat bude kejklování pro děti s Ohřinkou a Ohřínkem, pohádku Divadla BezeVšeho a hudební vystoupení skupiny TFC Blues Gin. Od 18 do 21 hodin bude k příjemné atmosféře letního večera hrát kapela Refreš z Peruce a Flower Cower.

V pavilonu D výstaviště vedle letního amfiteátru bude probíhat promítání filmů – diváci uvidí například filmovou báseň Jaromíra Malého Krajina mého srdce či dokument Václava Cílka o řece Ohři. Během celého odpoledne si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavy – panelovou expozici věnovanou řece Ohři a výstavu historických fotografií Loun. Děti se zabaví v tvůrčích dílnách a při soutěžích, otevřeny budou stánky s regionálními produkty i ukázky řemesel. Vstup na akci je zdarma.