Vlastník zdravotnického zařízení, město, připravuje po zhruba dvaceti letech další velké stavební investice. Tehdy se zrekonstruovaly objekty ve spodní části areálu, kde je chirurgie, interna a gynekologie. Teď je v plánu rozšíření této budovy pro urgentní příjem a významné stavební zásahy v objektu v horní části.

Jeho jedno křídlo slouží pro následnou péči, druhé pro dětské oddělení. V jeho případě se počítá s demolicí a stěhováním lůžek pro děti do jiné části areálu nemocnice. „Dispozice přístavby pravého křídla z roku 1980 neumožňuje dílčí změny ke zlepšení prostředí pacientů a personálu s ohledem na současné standardy zdravotní péče. První podlaží budovy je zcela neprovozuschopné, podsklepení nevyužívané. Opakují se závady na rozvodech elektřiny, vody i topení, jsou na hranici havarijního stavu,“ uvádí se v zadávací dokumentaci žatecké radnice, která aktuálně hledá zpracovatele studie, která podobu rekonstrukce nastíní.

Závady na dětském oddělení jsou tak rozsáhlé, že se počítá s demolicí budovy. Respektive jejího pravého křídla. Na jeho místě vyroste nové v podobném duchu, v jakém stojí levé křídlo podél Husovy ulice. To projde rozsáhlou rekonstrukcí. „Tímto způsobem by vznikl uzavřený komplex pro poskytování následné péče a prostory pro fyzioterapii a ergoterapii,“ píše se ve zprávě radnice. Počet lůžek následné péče se zvýší dvojnásobně, přibudou lůžka dlouhodobé a paliativní péče, vzniknou i nadstandardní pokoje a ambulance geriatrie. Dětské oddělení se odstěhuje do jiné části areálu nemocnice.

Významnou investicí v žatecké nemocnice je plánovaná výstavba urgentního příjmu. „Měla by to být vstupní brána pro každého pacienta, kterého přiveze záchranka. Na místě se udělá kompletní vstupní vyšetření, případně základní ošetření, a rozhodne se, na jaké oddělení či do jaké nemocnice se pacient přesune,“ vysvětlil žatecký místostarosta Radim Laibl. V současné době vozí sanitky pacienty přímo na internu nebo chirurgii, což práci tamnímu personálu komplikuje. Nový urgentní příjem má vzniknout jako přístavba u současného bloku chirurgie na straně k parku. I v případě urgentního příjmu město hledá zpracovatele studie.

Na kolik investice do nemocnice vyjdou, se teprve ukáže. Půjde o desítky, spíše o stovky milionů korun. Vedení města spoléhá, že na ně sežene dotace. „Na jaře by měl být vyhlášen dotační program, v němž máme velkou šanci uspět a získat významnou částku na vybudování urgentu. Musíme na to ale být projekčně připraveni,“ zdůraznil místostarosta Žatce Radim Laibl. Urgentní příjmy ve všech důležitých nemocnicích jsou podle něj prioritou ministerstva zdravotnictví, proto na ně má být zajištěn dostatek peněz.