Připravuje se kompletní rekonstrukce haly, venkovních sportovišť a zařízení areálu, které je staré desítky let a je na hranici životnosti. Objekt využívají volejbalisté, fotbalisté, tenisté i některé školy k tělocviku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.