Město Žatec finišuje s přípravou rekonstrukce. Dokončuje výběrové řízení na jejího zhotovitele, přihlásily se do něj čtyři stavební firmy. Nejnižší cenu, necelých osm milionů korun, nabídla společnost Gardeline. Jakmile skončí lhůta pro podání případných námitek, začne se s úpravami. „Předpokládáme, že práce zahájíme v dubnu letošního roku a skončíme v srpnu,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Dominantou náměstí se stane kašna s kalichem. Žatec byl v 15. století významným husitským městem, symbolem tohoto hnutí byl právě kalich. Při zářijových Dnech evropského dědictví si v Žatci chtějí připomenout 600 let od odražení druhé křížové výpravy proti českým husitům u hradeb města. V tu dobu by už náměstí mělo být zrekonstruované.

Jeho obyvatelé, ačkoliv jich je jen hrstka, volají po změně řadu let. „Abych řekl pravdu, ani jsem už nedoufal. Na současný stav náměstí nadávám hodně dlouho, je to ostuda města. Chtěl jsem kus chodníku koupit a opravit ho sám. Nakonec jsem ho nekoupil, ale stejně vypadlé dlažební kostky občas opravuji,“ řekl Petr Slováček, který v domě na Husitském náměstí bydlí 54 let. Má tam také obchod.

Na fakt, že se jedná o hodnotné náměstí v žateckém památkově chráněném území, na kterém kvalita povrchů ani technické parametry neodpovídají důležitosti této oblasti, upozorňují také zpracovatelé projektové dokumentace. „Projekt se snaží o citlivé začlenění nově opravovaných povrchů do historicky významné části města,“ uvedli projektanti Jiří Vaníček a Pavel Huml.

Husitské náměstí se promění zásadně. Uprostřed středového prostoru projektanti navrhli kašnu ve tvaru kalichu se čtvercovou nádrží s odkazem na název náměstí. Dalším výrazným prvkem bude atrapa studny s pumpou. Osadí se lavičky, odpadkové koše, vysadí se vzrostlé stromy, vztyčí sloupy nového veřejného osvětlení. Na náměstí se vyznačí třicítka parkovacích stání pro auta, počítá se s podzemními kontejnery na separovaný odpad. Celý prostor včetně vozovky k železnému mostu přes Ohři dostane novou dlažbu.

„Husitské je dalším náměstím, které projde obnovou a stane se tak důstojným prostorem pro občany i návštěvníky Žatce,“ shrnula Mazánková. Investice města naváže na už proběhlé práce ze strany Severočeské vodárenské společnosti, která v místě před časem vyměnila kanalizaci a vodovod.

Podobně rozsáhlé rekonstrukce se v Žatci předloni dočkalo Nerudovo náměstí. Město za ni zaplatilo 8,7 milionu korun. Náměstí je oproti původnímu stavu vydlážděné, jsou na něm nové lampy veřejného osvětlení, lavičky, stromy nebo pítko. Zvažuje se ještě umístění nějakého uměleckého díla. Město chystá druhou etapu rekonstrukce, která se dotkne okolních uliček.

V minulých letech se v Žatci rekonstruovala náměstí v centru města – Chelčického, 5. května, Žižkovo, proměny se dočkalo i centrální náměstí Svobody. Nedávno se k lepšímu proměnilo také náměstí Poperinge na panelovém sídlišti Jih.