Na cestující na trati Louny – Lovosice tak čeká dlouhá výluka, probíhat by měla od poloviny června do druhé poloviny září. Místo vlaků budou cestující mezi Louny a Libochovicemi vozit autobusy. Těm zkomplikuje cestu současná uzavírka silnice v Košticích, kde se pokládá nová kanalizace.

„Náhradní autobusová doprava bude vedena od každého vlakového spoje ve dvou vrstvách. Ta zastávková v trase Libochovice – Dubany – Křesín – Stradonice – Pátek – Radonice – Slavětín – Veltěže – Obora – Černčice – Louny. Rychlejší v trase Libochovice – Koštice – Louny,“ informovala lounská radnice. Kvůli zmíněným stavebním pracím kvůli kanalizaci budou autobusy mezi Košticemi a Libochovicemi jezdit přes Vojnice, Lkáň a Klapý.

Zdroj: Správa železnic

Rekonstrukce mostů začala přípravnými pracemi loni v listopadu, stavební práce mají skončit na podzim. Správa železnic za ni zaplatí 182 milionů korun.

Celá trať Louny – Lovosice prošla nedávno rozsáhlou modernizací, zmíněná rekonstrukce dvou mostů ale nebyla její součástí. Stavební práce měly proběhnout už loni, odsunuly je průtahy ve výběrovém řízení na firmu, která rekonstrukce provede. „Na zpoždění investice měla vliv nutnost opakovat výběrové řízení na dodavatele. První soutěž Správa železnic zrušila, protože nabídkové ceny výrazně překročily předpokládanou cenu veřejné zakázky,“ vysvětlil mluvčí této státní organizace.

Ze stejného důvodu, kvůli rekonstrukci mostu přes Ohři, začne v létě podobně rozsáhlá výluka i na trati Žatec – Plzeň. Práce na mostě u Libočan by měly začít v nejbližších dnech.

Správa železnic chce v nejbližších letech opravit také mosty přes řeku v žatecké lokalitě Ráj na trati do Lužné u Rakovníka a u Postoloprt na trase do Loun. V případě tohoto mostu nedávno vypsala výběrové řízení na projektanta, který rekonstrukci připraví. Poslední železniční most přes Ohři v okrese, ve východní části Loun, opravovala Správa železnic v roce 2018.