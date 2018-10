Rekonstrukce pomalu končí, knihovnu čeká stěhování zpět

Žatec – Městskou knihovnu v Žatci čeká stěhování zpět do budovy na náměstí Svobody, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Budova městské knihovny v Žatci po rekonstrukci.Foto: Deník / Petr Kinšt

Bude to spojené s uzavírkou hlavní knihovny v náhradním prostoru ve dvoře u chmelničky. A to od 26. listopadu do 1. ledna 2019. V prostorách původní budovy na náměstí se knihovna opět otevře ve středu 2. ledna.

Zájemci o výpůjčku knih budou moci využít pobočku knihovny, která funguje v Základní škole Jižní.



Rozsáhlá rekonstrukce budovy knihovny na náměstí Svobody v Žatci odstartovala loni na podzim. Oproti původním předpokladům začala později, protáhly se i samotné práce.